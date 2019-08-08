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Müftüler toplantısı Pazarlar'da yapıldı

34 dakika önce

Kütahya'da her ay periyodik olarak düzenlenen "İlçe Müftüleri Toplantısı" İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar başkanlığında Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Kafesi'nde gerçekleştirildi.

Müftüler toplantısı Pazarlar'da yapıldı, System.String[]
Kütahya'da her ay periyodik olarak düzenlenen "İlçe Müftüleri Toplantısı" İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar başkanlığında Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Kafesi'nde gerçekleştirildi.

Yapılan toplantılarda, Din hizmetlerinde İl Müftülüğü ile ilçeler arasında koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve yapılan hizmetleri yerinde görmek amacıyla her ay farklı bir ilçede yapılan ilçe müftüleri toplantısı bu ay Pazarlar İlçe Müftülüğü'nün ev sahipliğinde Pazarlarda yapıldı.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar başkanlığında, şube müdürleri ve İlçe Müftülerinin katıldığı toplantı, Pazarlar İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu'nun müftülük hizmetleri ile ilgili verdiği brifingin ardından gündemdeki konuların görüşülmesiyle devam etti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar yaptığı açıklamada, "Toplantıda, cami ve Kur'an Kursu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve cami dışı din hizmetlerinin artırılması için yapılacak çalışmalar gibi konular görüşüldü. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan ve mülki amirlerden gönderilen talimat ve tebligatlar duyurularak açıklanmıştır. Toplantıda ayrıca, resmi ve güncel konularda, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, yapılacak ve yapılması istenen hususlarda çeşitli bilgiler verildi. Ayrıca Pazarlar'da bulunmaktan da ziyadesiyle mutluluk duyuyorum. Ev sahipliği için Pazarlar İlçe Müftümüze ve toplantıya katılan tüm İlçe Müftülerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ayrıca Müftüler Toplantısı'nda yaz Kur'an Kursu ve kurban hizmetlerinin değerlendirilmesi yapıldığı belirtildi. - KÜTAHYA
Dumlupınar Üniversitesi, Pazarlar, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:46 Kaynak: İHA
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