Müftüler toplantısı Pazaryeri'nde yapıldı - Son Dakika

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında Pazaryeri ilçesinde ağustos ayı müftüler toplantısı yapıldı.

Müftü Erhun, Pazaryeri Gençlik Merkezi'ndeki toplantının ardından çalışma programı gereği her ay farklı bir ilçe müftülüğünde toplantı düzenlediklerini söyledi.

Erhun, il müftülüğü ile ilçeler arasında koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve yapılan hizmetleri yerinde görmek açısından toplantıların yararlı olduğunu açıkladı.

Toplantıya İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen ve ilçe müftüleri katıldı.