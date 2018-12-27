Müftülerden Fetih Müzesi'ne Ziyaret

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en panoramik tam müzesi olma özelliği ile kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Kasım ayı itibariyle 104 bin 919 ziyaretçiye ev sahipliği yapan Fetih Müzesi'ni, Bursa İl Müftüsü İzani Turan ile ilçe müftüleri de gezme imkanı buldu.

Yeşil bina özelliğine sahip müzede ilk olarak Osmanlı Devleti'nin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tabloyu inceleyen müftüler, geleneksel çiniler, kütüphane, konferans salonları ve amfi sahne hakkında da bilgiler aldı. Daha sonra dev kubbeye çıkan müftüler, Bursa'nın tarihine ışık tutan eserin çok etkileyici olduğunu ifade etti.

Panorama 1326 Fetih Müzesi'nin çok önemli bir eser olduğunu belirten Bursa İl Müftüsü İzani Turan, " Osmangazi Belediyesi'nin şehre kazandırmış olduğu müzenin, özellikle çocuklarımızda tarih bilincinin oluşması için önemli rol oynayacağına inanıyorum. Bizler diyanet ve müftülük camiası olarak burayı görmekten dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Hem göze hem de gönle hitap eden bu dev yapıyı herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Gençlerimiz burayı gördüklerinde inanıyorum ki geçmişi ile iftihar duyacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi