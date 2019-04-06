Son Dakika Haberleri: Müftülük Aileyi Koruyan Değerleri Anlattı

Müftülük Aileyi Koruyan Değerleri Anlattı

42 dakika önce

Bandırma Müftülüğü "Aileyi koruyan değerler" adlı konferans düzenledi.

Müftülük Aileyi Koruyan Değerleri Anlattı, System.String[]
Bandırma Müftülüğü "Aileyi koruyan değerler" adlı konferans düzenledi.

Bandırma Santral Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansta ilk orak Bandırma İlçe Müftüsü Hamdi Gevher açılış konuşması gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından Kur'an-ı kerim ve ilahiler okundu. Hamdi Gevher, "Diyanet İşleri Bakanlığımızın müftülük temsilcileri olarak sadece cami için sokaklarda, caddelerde ve toplumun olduğu her yerde gönüller inşa edecek çalışmalar yapmak zorundayız. Toplumumuzun dertleriyle dertlenmek ve bunun içinde çözümler üretmek mecburiyetindeyiz. Müftülüğümüz bu anlayış ile her ay bir konferansla sizlerle buluşturmaktır" ifadesinde bulundu.

Konferansa İlçe Müftü Hamdi Gevher, aile rehberlik bürosu çalışanları, İmam-Hatip Müezzin Kayyım ve Kur'an Kursu öğreticileri ve kadınlar katıldı.

Son olarak "Aileyi koruyan değerler" adlı konferansı anlatmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:04 Kaynak: İHA

Bandırma, Güncel
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