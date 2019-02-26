Son Dakika Haberleri: Müftülük Binasından Musluk Çalan 2 Kişi Tutuklandı

Müftülük Binasından Musluk Çalan 2 Kişi Tutuklandı

21 dakika önce

AKSARAY'da İl Müftülüğü'ne ait tadilatta olan ek binadan musluk, kalorifer radyatörü, çeşitli inşaat malzemeleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve akraba olan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Müftülük Binasından Musluk Çalan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
AKSARAY'da İl Müftülüğü'ne ait tadilatta olan ek binadan musluk, kalorifer radyatörü, çeşitli inşaat malzemeleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve akraba olan 5 kişiden 2'si tutuklandı. 

İl Müftülüğü'ne ait Tacın Mahallesi'ndeki tadilatta olan ek binasına 3'ü kadın 5 kişinin girdiğini fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisi fark eden 5 kişi, üç tekerlekli motosikletle kaçtı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından F.Ç. (16) ve Ö.K. (16) ile kadın şüpheliler Sultan K. (28), Cemile K. (32) ve B.K. (16) yakalandı. Polis, üç tekerlekli motosiklette yaptığı aramada demir kesme makası ve kesici alet ele geçirdi. Binada yapılan incelemede ise daha önce 100 kalorifer radyatörü, 40 musluk ve çeşitli inşaat malzemelerinin çalındığını belirledi. 

Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen aynı aileden olan 5 kişiden Sultan K. ve F.Ç. tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:51 Kaynak: DHA

Aksaray, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel İlişki Vaadiyle Şoförleri Soyan Kadınları Mahalleden Kovan Şahıs, Çıkan Kavgada Katil Oldu Müge Anlı'da Araştırılan Kayıp Asım Bayram Olayında Ağızları Açık Bırakan İtiraf: Kadın Pazarlıyor

2,5 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Teyzeler, Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi Öfkeli Eş, Kocasını Ve Sevgilisini Sokak Ortasında Teşhir Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 18:12:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müftülük Binasından Musluk Çalan 2 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]