Müftülük çalışanı koronavirüse yakalandı, 5 personel karantinaya alındı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde müftülük çalışanına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kurum çalışanı 5 personel evlerinde karantinaya alındı.

Hisarcık İlçe Müftülüğü'nde görevli bir personele görülen belirtiler üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun ardından görevli personel tedavi altına alındı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan filyasyon çalışmasının ardından temaslı olabileceği değerlendirilen 5 personelde evlerinde 14 günlüğüne karantinaya alındı. Filyasyon çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.