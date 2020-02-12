Müftülük engelli üniversite öğrencileri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müftülük engelli üniversite öğrencileri ile buluştu - Son Dakika

Müftülük engelli üniversite öğrencileri ile buluştu

6 saat önce

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Gençlik Merkezinde program düzenlendi.

Müftülük engelli üniversite öğrencileri ile buluştu, System.String[]

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Gençlik Merkezinde program düzenlendi.


Programda engelli üniversite öğrencileri ile tanışma ve Müftülüğün engellilere yönelik yaptığı çalışmalar anlatıldı. Programda 7 haftalık Braille kursunu başarı ile bitiren din görevlileri ve Kur'an Kursu öğreticilerine İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından Braill sertifikası verildi.


Programa İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Müftülük Şube Müdürü Ali Çetinkaya, engelli dernek başkanları, üniversitede öğrenim gören engelli öğrenciler ve gençlik merkezi gönüllüleri katıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Müftülük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
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