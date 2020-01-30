Müftülük Kampı verimli geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müftülük Kampı verimli geçti - Son Dakika

Müftülük Kampı verimli geçti

19 dakika önce

Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından sömestir tatilinde düzenlenen gençlik kampına katılan öğrenciler İl Müftüsü Yusuf Akkuş'u makamında ziyaret etti.

Müftülük Kampı verimli geçti, System.String[]

Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından sömestir tatilinde düzenlenen gençlik kampına katılan öğrenciler İl Müftüsü Yusuf Akkuş'u makamında ziyaret etti.


Öğrencilere nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür eden Müftü Akkuş, "Gençlerin geleceğe yönelik iyi bir birey olarak yetiştirilebilmesi için elbette devletin, medya kuruluşlarının, okulun, ailenin ve çevrenin yapacağı bir takım görevler vardır. Sivas İl Müftülüğü olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde zaman zaman etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerin biri de ara tatilde gençlik kampı projesi idi. Kısa süreli olmasına rağmen mutfak atölyesi başta olmak üzere değerler eğitimi ve el sanatlarının da icra edildiği kamp eğitici, öğretici ve çok verimli geçti. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi. - SİVAS

Müftü, Sivas, Akkuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

45 yaş küçük aşkıyla ilk gecesini anlattı! Sunucunun ağzı açık kaldı
Sevgilisine "mahrem videolarını ailene gönderirim" diyerek şantaj uyguladı Kocasıyla sorun yaşayan bir kadın, kocasının ilişki yaşadığı eskortun evini bastırdı Son dakika: Irkçı Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasına Türkiye'den ilk tepki

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 14:20:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müftülük Kampı verimli geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]