Müftülük memuru, 'asılsız korona' mesajı nedeniyle açığa alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müftülük memuru, 'asılsız korona' mesajı nedeniyle açığa alındı - Son Dakika

Müftülük memuru, 'asılsız korona' mesajı nedeniyle açığa alındı

6 saat önce

ADANA'da Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T., internet üzerinden oluşturulan telefon numarasından gazeteci ve vatandaşlara, 'yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır' mesajını attığı gerekçesiyle açığa alındı.

Müftülük memuru, 'asılsız korona' mesajı nedeniyle açığa alındı, System.String[]

ADANA'da Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T., internet üzerinden oluşturulan telefon numarasından gazeteci ve vatandaşlara, 'yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır' mesajını attığı gerekçesiyle açığa alındı.

Adana Valiliği, kentte gazeteci ve vatandaşların cep telefonuna, "Sayın K.K.A, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesi'nde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. Bey ile görüşmeniz gerekmektedir" mesajı geldi. Bir süre sonra aynı numaradan, 'Az önce mesaj yanlış, özür dileriz' ifadelerinin yer aldığı bir başka mesaj daha iletildi. Adana Valiliği, mesajlar üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda gönderilen mesajın asılsız olduğu tespit edildi. Mesajda belirtilen isimde bir doktorun da olmadığı bildirildi. Konuyla ilgili olarak mesajı gönderdiği tespit edilen Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T. hakkında Çukurova Kaymakamlığı tarafından soruşturma açılıp, açığa alındı.

'İTİBAR ETMEYİN'

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz son derece hassas bir süreçteyken vatandaşlarımızdan sosyal medyada paylaşılan, bilgi kirliliğine sebep olan ve gerçek olmayan belge ve haberlere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve uyarıları dikkate almalarını ve haber kaynakları konusunda dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz."


Çukurova, Memur, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:26 Kaynak: DHA
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