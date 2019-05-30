Müftülük personeli iftar programında bir araya geldi
59 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde müftülük tarafından iftar programı düzenlendi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde müftülük tarafından iftar programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:13 Kaynak: AA
İlçe Müftülüğü tarafından Cudi Paşa Konağı'nda verilen iftara, müftülük personeli, din görevlileri, imamlar ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.
Ramazan ayının faziletlerine işaret eden İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, "Ramazan ayı geçirdiğimiz 11 aydaki eksikliklerimizi tamamlamak ve bundan sonraki 11 ayda kulluk görevlerimizi daha bilinçli yapmak ve Rabbimizin enerji depolamak için bize nimet olarak verdiği müstesna bir aydır. Bu mübarek ay hürmetine personelimiz ve daire amirlerimizle düzenlediğimiz iftar programında bir araya geldik. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Programa, Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın ile yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.
Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar
Başkent'te toplu taşımada bir ilk: Özel yolculara özel koltuklar
Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp kendisini duruşmaya davet etti
Kendi traktörüyle sahili temizleyen muhtar vatandaşların gönlünü fethetti