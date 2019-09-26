Müftülük personeline uyuşturucu semineri
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Bingöl'de müftülük personellerine yönelik 'Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele' semineri verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:32 Kaynak: İHA
Bingöl'de müftülük personellerine yönelik 'Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele' semineri verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli Narko Rehber Eğitmeni Eyüp Esergün tarafından müftülük personellerine yönelik 'Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele' semineri verildi. Seminerde Esergül tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler aktarıldı . Eğitim ve seminer çalışmasına Yeşilay Bingöl Şubesi de destek verdi. - BİNGÖL
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