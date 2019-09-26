Son Dakika Haberleri: Müftülük personeline uyuşturucu semineri
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Müftülük personeline uyuşturucu semineri

2 saat önce

Bingöl'de müftülük personellerine yönelik 'Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele' semineri verildi.

Müftülük personeline uyuşturucu semineri, System.String[]

Bingöl'de müftülük personellerine yönelik 'Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele' semineri verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli Narko Rehber Eğitmeni Eyüp Esergün tarafından müftülük personellerine yönelik 'Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele' semineri verildi. Seminerde Esergül tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler aktarıldı . Eğitim ve seminer çalışmasına Yeşilay Bingöl Şubesi de destek verdi. - BİNGÖL

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:32 Kaynak: İHA
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