Müftülük tarafından pandemide 230 çevrimiçi program düzenlendi - Son Dakika

Müftülük tarafından pandemide 230 çevrimiçi program düzenlendi
08.03.2021 13:42
Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde topluma din hizmeti sunan Kayseri il ve ilçe müftülükleri, din hizmetini toplumun bütün kesimlerine ulaştırmak amacıyla Covid-19 salgını döneminde de çevrimiçi programlar gerçekleştirmeye devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde topluma din hizmeti sunan Kayseri il ve ilçe müftülükleri, din hizmetini toplumun bütün kesimlerine ulaştırmak amacıyla Covid-19 salgını döneminde de çevrimiçi programlar gerçekleştirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Pandemi Sürecinde Aile Eğitimleri, İrfan Mektebi Programları, 04-06 Yaş Grubu, Gençlere Seminerler, Evliliğe İlk Adım Seminerleri, Personel Eğitim Seminerleri, Engellilere ve Bağımlılara yönelik olmak üzere "İl Müftülüğü sosyal medya ve Zoom" kanalları üzerinden 230 çevrimiçi canlı program yapılarak on binlerce kişiye ulaşıldı. - KAYSERİ
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