Müftülük ve Milli Eğitim ortak çalıştay düzenledi - Son Dakika
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Müftülük ve Milli Eğitim ortak çalıştay düzenledi

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan hafızlık protokolü ile ilgili çalıştay düzenlendi.

Müftülük ve Milli Eğitim ortak çalıştay düzenledi, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan hafızlık protokolü ile ilgili çalıştay düzenlendi.


İmzalanan protokol çerçevesinde Adıyaman'da hafızlık eğitimi veren Şehid Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulunda İl Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak çalıştay düzenlendi. Hafızlık eğitimiyle ilgili gerçekleştirilen çalıştayda 2020-2021 eğitim öğretim yılında hafızlık sınıflarıyla ilgili uygulanacak konu görüşüldü.


Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Müftüsü Mehmet Taşcı, AK Parti il Başkanı Mehmet Dağtekin, milli eğitim müdür yardımcıları, il müftü yardımcıları, şube müdürleri ve il hafızlık koordinatörü katıldı. - ADIYAMAN

Diyanet İşleri Başkanlığı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:15 Kaynak: İHA
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