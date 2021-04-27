Müftülük ve Türk Böbrek Vakfı'ndan organ bağışı için ortak açıklama - Son Dakika

Müftülük ve Türk Böbrek Vakfı'ndan organ bağışı için ortak açıklama

27.04.2021 13:39

- Müftülük ve Türk Böbrek Vakfı'ndan organ bağışı için ortak açıklama Pandemi'de sekteye uğrayan organ bağışı çağrı İstanbul İl Müftülüğü ile Türk Böbrek Vakfı tarafından pandemide sekteye uğrayan organ bağışı için ortak açıklama yapıldı.

- Müftülük ve Türk Böbrek Vakfı'ndan organ bağışı için ortak açıklama

Pandemi'de sekteye uğrayan organ bağışı çağrı

İSTANBUL - İstanbul İl Müftülüğü ile Türk Böbrek Vakfı tarafından pandemide sekteye uğrayan organ bağışı için ortak açıklama yapıldı. Organ bağışının caiz olduğu aktarılan açıklamada, bağış için çağrı yapıldı.

2019 ve 2020 yılı verileri bakıldığında, organ bağışı ve buna bağlı olarak nakil oranlarında azalma yaşandı. Canlıdan veya kadavradan tek şansları nakil olan hastalar için süreçlerin sekteye uğraması, belirli bir dönemde hastaların hayatına mal olabiliyor. Bu nedenle, nakil bekleyen binlerce hastaya umut olabilmek ve topluma çağrıda bulunmak adına, İstanbul İl Müftülüğü ile Türk Böbrek Vakfı ortak bir açıklama için bir araya geldi. Türk Böbrek Vakfı'nda, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan ile Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk tarafından yapılan açıklamada 2019 yılında 2 bin 309 beyin ölümünden organ bağışına rıza verenlerin sayısı 619 iken bu sayı 2020 yılında 263'e, canlıdan böbrek nakli 2019'da 3 bin 41 iken, 2020 yılında 2 bin 231'e düştüğü belirtildi. Öte yandan zaruret durumunda belli şartlara uyulmak kaydı ile organ naklinin caiz olduğu ifade edildi.

"Tedirginlikler bir yana bırakılsın ötelemiş olduğunuz organ bağışlarını yapın"

Pandemi döneminde organ naklinin azaldığına vurgu yapan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Beyin ölümü sonrası biliyorsunuz mevcut mevzuata göre aileden veya akrabalardan icazet almak almak söz konusu. Bu onayı verenler yüzde 58 pandemi döneminde düşmüş durumda. Ayrıca nakillerde düşmüş durumda, hatta canlıdan nakiller en fazla yapılan nakiller, onlarda da yüzde 26 düşme var. Bunu bu şekilde ifade edip pandemi öncesi sayılara kavuşmamız lazım. O sayılar ise 3 bin 850 civarında bir yılda böbrek nakli, bunun yüzde 22'si kadavradan, yüzde 78'i canlıdandı. Şuan 22 bin küsür vatandaş böbrek nakli için sıra bekliyor. Toplam 62 bin diyalize giren vatandaş içinden ciddi bir rakam. Şu hastane başından beri pandemi hastanesi, bu pandemi hastanesinde artık 13 ayda çok şey öğrendik ve tedbirimizi alıyoruz. Türkiye'de 90 tane organ nakil merkezi var bir tanesi de burası. Yaptığımız 100 böbrek nakli ile ilk ona giriyoruz. Şimdi ne yazık ki 1 kat tamamen dolu ama tamamen onlar izole edilmiş durumda. Organ nakli için bir süreç var. Bu süreçte de insanlar hastaneye gidersem Covid kaparım diyorlar. Tedirginlikler bir yana bırakılsın ötelemiş olduğunuz organ bağışlarını yapın" dedi.

"Kan doku ve organ nakli ile tedavi caizdir"

Organ naklinin dini boyutundan bahseden İstanbul İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, "Normal durumlarda ölü ve diri kimselerden parça ve organ alınarak onlardan faydalanılması insan saygınlığına ve kerametine uygun görülmediği için şiddetle din tarafından karşı çıkılmıştır. Ancak zaruret durumunda, zaruretin mahiyet ve miktarı ölçüsünde bu hüküm değişmektedir. Bazı şartlara uyulmak kaydıyla hayatın veya hayati bir uzvu kurtarmak için başka çare olmadığında kan, doku ve organ nakli ile tedavi caizdir yani helaldir hükmüne varılmıştır. Dinimiz mani olmanın ötesinde bunu teşvik etmektedir. Kendimize, topluma ve Allah'a olan sadakatimiz gösterebileceğimiz en önemli davranışlardan biri de organ nakline bulunmaktadır" şekilde konuştu.

Müftülük ve Türk Böbrek Vakfı'ndan organ bağışı için ortak açıklama
Müftülük ve Türk Böbrek Vakfı'ndan organ bağışı için ortak açıklama
Müftülük ve Türk Böbrek Vakfı'ndan organ bağışı için ortak açıklama
Müftülük ve Türk Böbrek Vakfı'ndan organ bağışı için ortak açıklama

Türk Böbrek Vakfı, İstanbul, Pandemi, Müftü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müftülük ve Türk Böbrek Vakfı'ndan organ bağışı için ortak açıklama - Son Dakika


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