Müftülük ve Yeşilay'dan Ramazan'da sigara bırakma kampanyası - Son Dakika

Müftülük ve Yeşilay'dan Ramazan'da sigara bırakma kampanyası

09.04.2021 16:24
Müftülük ve Yeşilay'dan Ramazan'da sigara bırakma kampanyası, System.String[]

Manisa İl Müftülüğü ve Yeşilay Manisa Şubesi sayılı günler kalan Ramazan ayında hayata geçirilecek olan, 'Bu Ramazan sigarayı bırakıyorum hayatıma yeni bir başlangıç yapıyorum' kampanyasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Manisa İl Müftülüğü ve Yeşilay Manisa Şubesi sayılı günler kalan Ramazan ayında hayata geçirilecek olan, 'Bu Ramazan sigarayı bırakıyorum hayatıma yeni bir başlangıç yapıyorum' kampanyasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen 'Bu Ramazan sigarayı bırakıyorum hayatıma yeni bir başlangıç yapıyorum' kampanyasının tanıtımına, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, müftü yardımcıları ve Yeşilay Manisa Şubesi yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Aile içi sorunlar bağımlılığı tetikliyor"

Aile içi sorunların bağımlılıkları tetiklediğine vurgu yapan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, "Aile içi sorunlar, bağımlılıkları yüksek oranda tetikliyor. Aile içi problemlerin çözümünde dinin onarıcı etkisinden azami derecede faydalanmamız gerektiğini de düşünüyoruz. Müftülük olarak aile ve dini rehberlik hizmetlerimizi geliştirecek, daha güçlü aileler, daha güvenli gençler için emek vereceğiz. Bilhassa çocuk ve gençlerimizin maneviyatını güçlendirmek, değerleri ile tanışmasını sağlamak için Yeşilay gibi değerli kuruluşlarımızla birlikte ortak projeler üretmeyi önemsiyoruz. Bu alanda bizlere her türlü işbirliği imkanını sunan Yeşilay Manisa Şubemize Kıymetli Başkanımız Salih Fulcun'un şahsında teşekkür etmek isterim." dedi.

"Sigara haramdır"

Son yıllarda yapılan birçok araştırmanın sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuş olduğunu kaydeden Müftü Soykök, "Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız. Çünkü sadece bizim ülkemizde bir yılda 115 bin kişi sigaraya bağlı sebeplerle hayatını kaybediyor. Hayatımızın, sağlığımızın bizlere emanet olduğunu, ruh ve beden sağlığımızı korumanın ibadet olduğunu her fırsatta vurgulamalıyız. On bir ayın sultanı Ramazan ayı, sigarayı bırakmak için güzel bir fırsattır. Ramazan ayında manevi duyguların da verdiği güçle kişiler gün boyu sigara içmedikleri için bunu devam ettirebilecekleri yönünde cesaret kazanır, motivasyon elde ederler. Ramazan, oruçlu kimseye sabretmeyi ve iradeyi kullanmayı öğretir. Bir ay boyunca iradesine hakim olan insanlar, ömür boyunca sigaradan da uzak durabilir. Ramazanda takriben 17 saat sigaradan uzak kalan bağımlılar, bunu fırsata dönüştürebilir, Ramazan ayı bitmeden sigarayı bırakma planları yaparak, Ramazan sonrasında hemen uygulamaya koyabilirler. Sigara içen bireylerin, sahur ile iftar arasındaki ortalama 17 saat boyunca sigara içmeden kalabilmeleri Ramazan ayının verdiği manevi motivasyon ve kararlılığın göstergesidir. Sigara ile mücadelede, sigaradan ayrı kalınan süreler ne kadar uzar ve sürekli hale gelirse sigaraya duyulan ihtiyaç da bir o kadar azalmaktadır. Manevi olarak kendimizi beslediğimiz bu özel günler, sigara kullanan kişilerin kararlılığına ve iradesine de pozitif katkılar sağlamaktadır. Bu sebeple Ramazan ayını sigara bağımlılığından kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekmektedir. Yapılan araştırmalar Ramazanda sigarayı bırakanların daha başarılı sonuçlar aldıklarını göstermektedir. Ramazanda oruç gereği 17 saat sigara içmeyen bir insan, sigarasız durabildiğini fark eder ve sigarayı bırakabileceğine dair kendine güveni artar." şeklinde konuştu.

Sigarayı bırakanlara hediyeler verilecek

Manisa İl Müftülüğü ve ilçe müftülükleri bünyesinde oluşturdukları bağımlılıkla mücadele koordinatörlükleri olarak sigarayı bırakmak isteyenlere her türlü rehberliği ve manevi desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Müftü Soykök şunları söyledi: "Bizlere başvuran vatandaşlarımızı Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Merkezlerimize yönlendireceğiz. Sigara ile mücadele süreçlerinde onların ve ailelerinin daima yanlarında olacağız. Kampanyamıza Manisa il ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımız katılabilir. 13 Nisan- 13 Mayıs 2021 tarihleri arasında sigarayı bırakmak istediklerine dair form dilekçeyi ilçe müftülüklerimizden temin ederek dolduracaklar. Form dilekçe doldurulduktan sonra ilçe müftülüklerimize teslim edilecek. Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlerimiz Yeşilay ile temas halinde bu kardeşlerimizi tedavi süreçlerine yönlendirecekler. Kampanyanın sekreteryasını Manisa İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü İl Vaizi Dr. Ahmet Erdinçli hocamız yürütecektir. Başvuru sürecini tamamlayamayan yada başlangıç aşamasında manevi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız 0536 4166474 nolu telefondan kendisine ulaşabilirler. Sigarayı bırakma iradesini gösteren kardeşlerimize Türkiye Diyanet Vakfımız aracılığıyla çeşitli hediyeler de takdim edilecek. Ancak en büyük hediye sigaranın esiri, tutsağı olmaktan kurtulmaları olacaktır."

Yeşilay Manisa Şubesi Başkanı Salih Fulcun ise şunları söyledi: "Tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı ile mücadele cemiyetimizin manevi huzura ulaştığımız, kendimizi çok yönlü değerlendirme fırsatı bulduğumuz ve bu anlamda motivasyonumuzun üst düzeyde olduğu bu mübarek ayda tüm bağımlılıklardan uzaklaşmada rehabilitasyona dönük tedavi çalışmalarının sonrasında müftülüğümüzün destekleyeceği 'Manevi Rehberlik Hizmeti' ile birlikte başarılı olacağı inancındayız. Ben bu vesileyle bu çalışmalarımızı planlayan başta Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Yeşilay Genel Merkezimiz olmak üzere İl Müftümüz ve ekibine, Yeşilayımızın gönüllü eğitimcileri ve destekçilerine, emeği geçen tüm arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunar Ramazan ayımızı bereketli, sağlıklı, huzurlu bir şekilde geçirip ülkemizin, milletimizin ve ümmetimizin nice bayramlara sağlıklı bir şekilde kavuşmasını yüce Rabbimden niyaz ederim." - MANİSA

Müftülük ve Yeşilay'dan Ramazan'da sigara bırakma kampanyası
Müftülük ve Yeşilay'dan Ramazan'da sigara bırakma kampanyası
Müftülük ve Yeşilay'dan Ramazan'da sigara bırakma kampanyası
Müftülük ve Yeşilay'dan Ramazan'da sigara bırakma kampanyası

Yeşilay, Ramazan, Manisa, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müftülük ve Yeşilay'dan Ramazan'da sigara bırakma kampanyası - Son Dakika


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