Müftülük, yıkılan 800 yıllık caminin restorasyonunun yapılmasını istedi - Son Dakika

Müftülük, yıkılan 800 yıllık caminin restorasyonunun yapılmasını istedi

26.12.2020 12:16
Müftülük, yıkılan 800 yıllık caminin restorasyonunun yapılmasını istedi, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bağlı Aşağıoba Mahallesi'nde yaklaşık 800 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi camiinin büyük bölümü bakımsızlıktan yıkıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bağlı Aşağıoba Mahallesi'nde yaklaşık 800 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi camiinin büyük bölümü bakımsızlıktan yıkıldı. Serik İlçe Müftülüğü, cami avlusunun temizlenerek restorasyon işlemlerinin yapılmasını istedi.

Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde bulunan Çingene Boğazı mevkiinde kayıtlarda adına rastlanmayan, ancak yaklaşık 800 yıl önce yapıldığı değerlendirilen camiinin büyük bir bölümü bakımsızlıktan yıkıldı. Bölge halkının, nesiller boyu kullanmasına rağmen son yıllarda bahçesinin yabani ot ve çöple kaplandığı, yer yer oluşan çökmeler dolayısıyla kullanılmaz hale gelen tarihi cami için Serik İlçe Müftülüğü harekete geçti. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Serik Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü gibi ilgili kurumlara yazılı başvuru yapan Serik İlçe Müftülüğü, tarihi camiinin çevre temizliğinin yapılarak orijinal haline uygun restorasyon işleminin yapılmasını talep etti.

'TARİHÇİLER CAMİYİ ARAŞTIRMALI'Caminin ismi ve tarihiyle ilgili olarak da yerel ve ulusal tarihçilerin çalışma yapmasını isteyen Serik İlçe Müftüsü İbrahim Keser, "Ecdad yadigarı, eser kaybolmamalı. Göz göre göre tarihi bir eser yıkılarak bahçesi yaban otlarıyla doldurulmamalı" dedi. Keser, cami için en son 2013 yılında resmi başvuru yaptıklarını hatırlatarak, "Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 1'ci Derecede Arkeolojik Sit sınırları içinde kaldığını ve korunması gereken kültürel varlıklar olarak tescilini yaptı. Yaklaşık 7 yıl sonraki başvurumuz üzerine cami avlusundaki çöp ve diğer yaban otları ile atık malzemelerin Müze Müdürlüğü denetiminde Serik Belediyesi tarafından kaldırılmasına karar verdi. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun istediği rölöve ve restorasyon projelerinin ilgili kurumlarca değerlendirilmesi istendi. Ayrıca camiye ait bahçeyi, bir vatandaşın da haksız şekilde kendi evine kattığı iddiası da yer aldı. İnşallah yakın zamanda restorasyon çalışmalarına başlanacağını umut ediyoruz" diye konuştu.'YÖRÜKLERİN GÖÇ SIRASINDA İBADET ETTİĞİ CAMİ'Aşağıoba Muhtarı Mehmet Akın ise 700 ila 800 yıl önce yapıldığını tahmin ettikleri camiyi uzun yıllar Yörüklerin göç sırasında ibadet için kullandıklarını ifade ederek şunları anlattı: "Aşağıoba köyü sakinleri de çok uzun yıllar önce vakit ve cuma namazları için bu camiye gelirmiş. Eski yapı olduğu için yağmur ve fırtınada su aldığı için zamanla yıkılmalar ile çökmeler başlamış. Büyük bölümü yıkılan camiinin bir kısmı ayakta duruyor. İnşallah restorasyonu yapılır ve bir tarihi daha kurtarırız."

Caminin bahçesini ise bir vatandaşın kendi arazisine kattığı yönündeki iddialarla ilgili olarak da muhtar "Köylümüzün kendi arazisi. Camide bu vatandaşın bir yıkım yaptığına rastlamadık" dedi.


Müftülük, yıkılan 800 yıllık caminin restorasyonunun yapılmasını istedi
Müftülük, yıkılan 800 yıllık caminin restorasyonunun yapılmasını istedi
Müftülük, yıkılan 800 yıllık caminin restorasyonunun yapılmasını istedi
Müftülük, yıkılan 800 yıllık caminin restorasyonunun yapılmasını istedi
Müftülük, yıkılan 800 yıllık caminin restorasyonunun yapılmasını istedi
Müftülük, yıkılan 800 yıllık caminin restorasyonunun yapılmasını istedi
Müftülük, yıkılan 800 yıllık caminin restorasyonunun yapılmasını istedi
Müftülük, yıkılan 800 yıllık caminin restorasyonunun yapılmasını istedi
Müftülük, yıkılan 800 yıllık caminin restorasyonunun yapılmasını istedi
Müftülük, yıkılan 800 yıllık caminin restorasyonunun yapılmasını istedi

Hisarcık, Çingene, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müftülük, yıkılan 800 yıllık caminin restorasyonunun yapılmasını istedi - Son Dakika


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