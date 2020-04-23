Müftülükler ramazanda online hizmete hazır - Son Dakika
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Müftülükler ramazanda online hizmete hazır

14 dakika önce

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazanda din hizmetleri online verilecek.

Müftülükler ramazanda online hizmete hazır, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazanda din hizmetleri online verilecek.

Kovid-19 salgınıyla ile mücadele sürerken ramazanda din hizmetinin aksatılmadan sürdürülmesi için Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla 81 ilde müftülüklerce gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda hazırlıkların tamamlandığı illerden Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te de mukabele, vaaz ve irşad programları, internet üzerinden takip edilebilebilecek. Bazı illerde iftar ve sahur programları ise yerel radyo ve televizyonlar aracılığıyla paylaşılacak.

"Ramazan evimize sığar"

Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınından bütün insanlığın ve Türkiye'nin ramazan ayı vesilesiyle kurtulması için dua ettiklerini belirtti.

Karabayır, Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla 81 ilde bütün müftülüklerin salgın sebebiyle faaliyetlerini sanal ortamdan yapacaklarını ifade ederek, ramazanda Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve tarihi camilerde okunacak hatimlerin online takip edilebileceğini söyledi.

Salgına karşı tedbirlerlere uyulmasının önemli olduğuna işaret eden Karabayır, Müftülük olarak ramazan için hazırlıklarını yaptıklarını aktardı.

Karabayır, "Ramazan evimize sığar, Kur'an evimize sığar, teravih evimize sığar. Bunu belki de ömrümüz boyunca göremeyeceğimiz bir fırsata çevirelim. Evlerimizi cami, gönüllerimizi Cenabıhakk'ın nazargahı kılacağız. Evlerimizde namazlarımızı kılacağız, ibadetlerimiz yapacağız." dedi.

"Vaaz, nasihat ve dini bilgi hususunda da çok rahatlıkla il ve ilçe müftülüklerimizin resmi veya özel sitelerinden, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. İnşallah her gün ramazan ayı boyunca vaazlarımız devam edecek. Sorulara cevaplarımız devam edecek. 'Alo Fetva' hattımız açık olacak, hizmet verecek." ifadelerini kullanan Karabayır, dini hizmetlerin tüm güzelliğiyle ramazan boyunca devam edeceğini kaydetti.

Mukabelenin her gün saat 11.00'de okunacağını dile getiren Karabayır, programlara ilişkin şöyle konuştu:

"Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürümüz Hafız Fatih Çakmaktaş hocamız arkadaşlarıyla birlikte güzel bir şekilde Hatmi Şerif okuyacak ve sitemizden yayınlanacak. Mukabelelerimiz Dini İhtisas Merkezimizde ve tarihi camilerimiz de olacak inşallah. Hem bu vesileyle camilerimize olan hasretimizi bir nebze de olsa gidermiş hem de mukabelelerimizi en güzel şekilde takip etmiş olacağız. Kadın hoca kardeşlerimiz, Kur'an kursu hocalarımız da kendi öğrencileri ile aynı şekilde internet ve sosyal medya üzerinden derslerine devam ediyorlar. Onlar da mukabele okumaya devam edecek."

Karabayır, mukabele, vaaz ve irşad programlarıyla birlikte yapacakları iftar ve sahur programlarının da yerel radyo ve televizyonlardan yayınlanacağını anlatarak, koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de zor bir süreçten geçtiğini ifade etti.

"Sokağa çıkarsak kul hakkına girmiş oluruz"

"Belki şu anda bir ağır imtihan geçiriyoruz. Bunu atlatacağız çünkü bu tedbiri almak durumundayız. Bu da Allah'ın emridir. Eğer bunda bir ihmal yaparsak, sokağa çıkarsak, kul hakkına girmiş oluruz. Başkalarının hasta olmasına belki ölmelerine sebep de olmuş olduğumuzdan dolayı büyük günaha gireriz." diyen Karabayır, bunun tatlı hatıralara dönüşecek bir fırsata çevrilmesi gerektiğini vurguladı.

Karabayır, "Ailemizle evde teravih namazı kılalım, Kur'an okuyalım, sohbetlerimizi yapalım. Özellikle de çocuklarımız ve ailemizle de ilgilenme fırsatı bulduğumuz için bunu büyük bir zevkle yapalım. Aklımızda 'Teravih namazını camide kılamadık, cumayı kılamadık acaba vebal var mıdır? sorusu olmasın. Kesinlikle olmaz, gidilirse vebal olur. Evimizde cemaatle namaz kıldığımızda camide namaz kılmış gibi sevap alırız." şeklinde konuştu.

"Sosyal mesafeye uygun şekilde hocalarımız canlı yayın yapacak"

Mardin İl Müftülüğünce ramazan için hazırlıklar tamamlandı. Ramazan ayı boyunca din görevlileri Vefa Sosyal Destek Gruplarına desteklerini sürdürürken din hizmetlerini de online yürütecek.

Mardin İl Müftülüğü ve merkez Artuklu İlçe Müftülüğünce YouTube kanalı kuruldu.

Bu kanaldan İl Müftülüğü görevlilerince her gün öğle ve yatsı namazından sonra Kur'an-ı Kerim ve dualar okunacak, ilahiler, kasideler seslendirilecek.

"Mukabele geleneği devam edecek"

Artuklu İlçe Müftülüğünce her gün 13.00-14.00 saatlerinde Şakir Nuhoğlu Camisi'nde online mukabele verilecek. Din görevlileri her gün bir cüz okuyarak vatandaşlara bu kanal üzerinden canlı aktarılacak.

Artuklu İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, camiler kapalı olsa da ramazanda din hizmetinin kesintisiz süreceğini belirtti.

"Sosyal mesafeye uygun şekilde hocalarımız YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayın yapacaklar." diyen Işık, vatandaşların evlerinde internet üzerinden takip edebileceğini aktardı.

Işık, "1400 yıllık mukabele geleneği devam edecek. İnşallah hep devam edecek." diye konuştu.

Siirt'te Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi imam hatibi Nevzat Erdabakoğlu, koronavirüs nedeniyle bu yıl ramazan ayına buruk girilse de din hizmetlerinin süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında her gün saat 13.00'te Sancaklar Çarşı Camisi görevlilerince mukabele okunacak, sosyal medya hesabından canlı verilecek. Amacımız camilerimizdeki Kur'an-ı Kerim bereketi devam etsin. Kardeşlerimizden online olarak verilecek mukabeleyi takip etmelerini bekliyoruz. Allah insanlığı bu salgından korusun. İslam beldelerinde ebediyen ezanımızı ve Kur'anımızı daim kılsın."

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:18 Kaynak: AA

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