Müftülükten engelli çocuğa televizyon - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde ilçe müftülüğü engelli çocuğun televizyon talebini gerçekleştirdi.

İpekyolu İlçe Müftülüğü yeni tip koronavirüs (Kovit-19) mücadele kapsamında dışarı çıkamayan engellilere moral vermek için ev ziyaretlerine devam ediyor.

Hafta dolayısıyla engellileri ziyaret eden Müftülük Gençlik Koordinatörü Melike Şen ve Engelliler Koordinatörü Aslıhan Öztürkçü, yetim ve aynı zamanda otistik engelli olan Özcan Karagülle'nin televizyon isteği için harekete geçti.

Karagülle'nin bu isteği müftülüğe bildirince, İlçe Müftü Vekili Sacit Emiri ve ilçe müftülük personeli, kendi aralarında para toplayarak Karagülle'nin isteğini yerine getirdi.