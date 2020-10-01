Adıyaman Müftülüğü, bedensel engelli öğrenciye bilgisayar hediye etti - Son Dakika

Adıyaman İl Müftülüğü, bedensel engelli öğrenciye uzaktan eğitiminin devam edebilmesi için bilgisayar hediye etti.

Varlık Mahallesi'nde yaşayan ortaokul 3'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Yasir'in bilgisayarını veren İl Müftüsü Mehmet Taşçı, hayatın sadece engelliler için değil, herkes için bir imtihan doluğunu vurgulayarak, "Onlar nasıl bu çetin sınavda başarılı olmak zorundalar ise toplum da bu imtihanda başarılı olmak durumundadır. Bu bağlamda bu engelli kardeşimizin sevincine ortak olmak için eğitim hayatını kolaylaştıracak bu bilgisayarı alanlardan Allah razı olsun." dedi.

Muhammed Yasir ise bilgisayar hediyesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, teşekkür etti.