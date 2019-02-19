Son Dakika Haberleri: Müftülükten Gönüllü Hizmet Erlerine Teşekkür Plaketi

Müftülükten Gönüllü Hizmet Erlerine Teşekkür Plaketi

1 saat önce

Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram, 5 yıldır Orta Büyük Cami'de devam eden "Çocuğunu Al, Torununu Al Sabah Namazına Camiye Gel" projesini hazırlayanlara teşekkür plaketi verdi.

Müftülükten Gönüllü Hizmet Erlerine Teşekkür Plaketi, System.String[]
Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram, 5 yıldır Orta Büyük Cami'de devam eden "Çocuğunu Al, Torununu Al Sabah Namazına Camiye Gel" projesini hazırlayanlara teşekkür plaketi verdi.

Müftü Hamza Bayram projenin mimarı din görevlisi Necati Ergül, müezzin kayyım Ahmet Çeşme, gönüllü olarak hizmet eden Yusuf Özcan, Muhsin Yılmaz, İdris Boy, İsmail Boy, Mustafa Yılmaz, Atilla Karşı ve Ferdi Güleryüz'e plaket takdiminde bulundu. Müftü Bayram plaket takdimi öncesi yaptığı konuşmada, "Biz Müftülük olarak bu hizmet eden karşılığını sadece Allah'tan bekleyen kardeşlerimize teşekkür amaçlı plaket verelim dedik" açıklamasında bulundu.

Projesin mimarı Orta Büyük Cami İmam Hatibi Necati Ergül de yaptığı konuşmada, "Biz asıl mükafatımızı adımlarımızı nefeslerimizle beraber meleklerin kaydıyla beraber yarın ahirette Allah'ın huzurunda bekliyoruz. Şahsıma büyüklerimiz tarafından yurt dışındaki kardeşlerimizle bir köprü vazifesi kurmak için bir görev tevdi edildi. Haklarınızı helal edin. Bu program kimseye ait değil, çocuğunun ve torunun elinden tutarak camiye getiren insanların programıdır" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:09 Kaynak: İHA

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