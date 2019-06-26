Son Dakika Haberleri: Müftülükten hacı adaylarına seminer
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Müftülükten hacı adaylarına seminer

31 dakika önce

Çorum Müftülüğünce, Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik bilgilendirme seminerleri veriliyor.

Müftülükten hacı adaylarına seminer, System.String[]
Çorum Müftülüğünce, Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik bilgilendirme seminerleri veriliyor.

Akşemseddin Camisi'nde düzenlenen eğitim seminerlerin ilk gününde İl Müftüsü Muharrem Biçer, hacı adaylarına hac ibadeti hakkında bilgi verdi.
Biçer, hac ibadetinin her bin kişiden bir kişiye nasip olduğunu söyledi.
Hacı adaylarının kısa süre sonra kutsal beldelere uğurlanacağını belirten Biçer, "81 milyon vatandaşımızın arasında şanslı kişiler olarak, bin kişide 1 kişiye nasip olan bu ibadeti gerçekleştirirken oradaki zamanımızı dolu dolu geçirmeye gayret edeceğiz. 'Gidip gelen, alıp gelen, olup gelen' olmak üzere üç çeşit hacı var. Bizler her türlü donanıma sahip, hacda nasibini alıp 'olup gelen' hacı olmanızı istiyoruz." dedi.
Dünyanın dört bir yanından Müslümanların hac ibadeti için kutsal topraklarda bir araya geldiğini dile getiren Biçer, "Kardeşlerimizle kaynaşacak ve hep birlikte bir mahşer yeri edasıyla Rabbimize el açıp dua edeceksiniz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed, bir hadisinde, 'Kim mebrur bir hac yapar ve hiçbir günah işlemezse anasından doğduğu gün gibi günahsız olarak döner.' buyurmuştur. İşte bu yüzdendir ki 10 Ağustos arefe günü, yani Arafat'ta bulunacağı günde her hacı ikinci defa yeniden doğmuş gibi günahsız olacaktır." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:36 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Çorum, Hac, Güncel
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