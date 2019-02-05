Müftülükten Yükümlülere Seminer

Tekirdağ'da denetimli serbestlik tedbiri altına alınan yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla İl Müftülüğü tarafından seminer verildi.

Tekirdağ'da denetimli serbestlik tedbiri altına alınan yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla İl Müftülüğü tarafından seminer verildi.



Denetimli serbestlik tedbiri altına alınan yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında "İyilik, Doğruluk ve Güzel Ahlak" konulu seminer düzenlendi.



Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, seminerde; iyilik yapmanın önemi ve duygusal tatmini, güzel ahlakın bireysel ve toplumsal yaşamdaki karşılığı üzerinde durarak, güzel ahlakın en güzel timsali ve öğreticisi olan peygamberimizin hayatından hadis-i şerifler ışığında örneklendirmeler yaptı. Bunun yanında ibadetin önemli hedefleri arasında insanın ahlaki yönden gelişiminin sağlanması olduğu üzerinde duran İl Müftüsü İpek, takva, güzel ahlak, samimiyet ve kamil iman olmadan yapılan ibadetlerin bizi bir yere götüremeyeceğinin altını çizdi.



İpek konuşmasının devamında "İnsanlık kendi hesabına hak ve adalete kavuşmak, toplum olarak huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsa; iyilik, doğruluk, güzel ahlak, hak ve adalet kavramlarını iyi öğrenerek, doğru yerde arayarak, doğru şekilde yaşayarak hayatına tatbik etmelidir" dedi.



Seminerde Veda Hutbesine de değinilerek, insanlığın aradığı hakların asırlar önce Veda Hutbesi'nde teminat altına alındığı, Veda Hutbesinin insanlık için bir kurtuluş reçetesi olduğu ve huzurlu bir hayat ortamının projesini ortaya koyduğu vurgulandı.



Yükümlülerin yoğun katılım gösterdiği seminer, şehitlere dua edilerek sonlandırıldı. - TEKİRDAĞ

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