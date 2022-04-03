SPOR Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tanıtacağız - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tanıtacağız

03.04.2022 14:27

Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tanıtacağızVIDEO YOKMithat ABAKAN- Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, gelecek hafta yapılacak olan 57'nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 1915...

Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tanıtacağız

VIDEO YOK

Mithat ABAKAN- Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, gelecek hafta yapılacak olan 57'nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçeceğini belirterek, "Gelişen Türkiye'mizin büyük projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek bu köprüyü de bütün dünyaya tanıtmış olacağız" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 9'uncu UCI Manavgat Dağ Bisikleti Maratonu'na katılan TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bisiklet sporunun gelişmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte sürekli çalıştıklarını söyledi. Başkan Müftüoğlu, 10- 17 Nisan tarihleri arasında 57'nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun düzenleneceğini hatırlatarak, "Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu var, 57'ncisi yapılacak. Ege ve Çanakkale'den geçecek. Bu seneki mottomuz 'Doğa ve Tarih'. Orman Genel Müdürlüğü ile Bodrum'da bir hatıra ormanı yaparak başlayacağız" dedi.

TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonrasında da gelişen Türkiye'mizin büyük projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek bu köprüyü de bütün dünyaya tanıtmış olacağız. Geçen hafta Çanakkale Valimizle beraber köprüyü bisikletle geçtik. Bisikletle geçince bu ülkede yaşayan herkesin Cumhurbaşkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan'a bir teşekkür etmesi gerekiyor böyle bir projeyi ülkemize kazandırdığı için. Onu gidip hissederek yaşamak gerekiyor."

SPOR Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tanıtacağız
SPOR Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tanıtacağız
SPOR Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tanıtacağız
SPOR Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tanıtacağız
SPOR Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tanıtacağız

YORUMLAR
500
Tour of Türkiye Medya Turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gerçekleştirildi Tour of Türkiye Medya Turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gerçekleştirildi 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu koordinasyon toplantısı yapıldı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu koordinasyon toplantısı yapıldı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tanıtacağız - Son Dakika


Son Dakika
14:36 Sermiyan Midyat'a dava açan Sevcan Yaşar ilk kez konuştu: Davayı devam ettirmeye gücüm yok
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:59 Rus heyetinin en yetkili ismi savaşın gidişatı hakkında bilgi verdi: Daha gerçekçi hale gelindi
13:57 10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu!
13:55 Arabada serum aldı ardından konsere çıktı!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
13:29 81 yaşında olan Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı
12:54 Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü
12:26 Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 14:57:46. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tanıtacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement