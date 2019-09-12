Muğdat Çelik depremi! İlk yarıyı kapattı...
13 dakika önce
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir'de yan çapraz bağları kopan Muğdat Çelik ilk yarıyı kapattı.
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir'de yan çapraz bağları kopan Muğdat Çelik ilk yarıyı kapattı.
Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Muğdat, bu sezon başı Gaziantep ekibiyle sözleşme imzalamıştı.
Muğdat 6 ay futbol oynayamayacak.
Galatasaray'ın yeni transferi Lemina'nın harika golünü izliyoruz...
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:55
Galatasaray Lisesi'ne atanan müdür, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti! Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ı icraya vermedim Fenomen Yağmur Taktaş, mesajlarını ifşa ettiği futbolcu Emre Mor ile yaşadıklarını anlattı HDP binası önünde nöbet tutan Diyarbakırlı anneden Galatasaray'a çağrı!