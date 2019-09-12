Son Dakika Haberleri: Muğdat Çelik depremi! İlk yarıyı kapattı...
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Muğdat Çelik depremi! İlk yarıyı kapattı...

13 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir'de yan çapraz bağları kopan Muğdat Çelik ilk yarıyı kapattı.

Muğdat Çelik depremi! İlk yarıyı kapattı..., System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir'de yan çapraz bağları kopan Muğdat Çelik ilk yarıyı kapattı.


Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Muğdat, bu sezon başı Gaziantep ekibiyle sözleşme imzalamıştı.


Muğdat 6 ay futbol oynayamayacak.

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Muğdat Çelik, Galatasaray, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:55 
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