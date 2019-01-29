Son Dakika Haberleri: Muğdat Çelik İlk Golünü Attı

Muğdat Çelik İlk Golünü Attı

58 dakika önce

Galatasaraylı futbolcu Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini Boluspor karşısında yaşadı.

Muğdat Çelik İlk Golünü Attı, System.String[]
Galatasaraylı futbolcu Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini Boluspor karşısında yaşadı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı futbolculardan olan Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü kaydetti. Muğdat, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçının 33. dakikasında Yunus Akgün'ün pasında sağ taraftan ceza sahası içine girer girmez çapraz yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu sezon Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve Türkiye Kupası'nda 4 müsabakada görev alan 29 yaşındaki futbolcu, ilk gol sevincini Türk Telekom Stadyumu'nda yaşadı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

Galatasaray, Boluspor, Muğdat Çelik, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 89 Gün Sonra Türk Telekom Stadında! Boluspor Maçında Hat-Trick Yapan Yunus Akgün, Gözyaşlarını Tutamadı

Alman Basını, Schalke 04 Forması Giyen Franco Di Santo'nun Galatasaray İçin İstanbul'a Geldiğini Yazdı Transferde Atağa Kalkan BB Erzurumspor, Gabriel Obertan ile Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 22:50:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğdat Çelik İlk Golünü Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]