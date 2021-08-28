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Müge Anlı 30 Ağustos ekranlarda olacak! Büyükşen cinayeti ile bilinmeyenler ele alacak - Son Dakika

Müge Anlı 30 Ağustos ekranlarda olacak! Büyükşen cinayeti ile bilinmeyenler ele alacak

28.08.2021 12:13

Yaz tatili sebebiyle ekranlara ara veren Müge Anlı, 30 Ağustos Pazartesi günü yeni bölümleri ekranlarda olacak. İlk bölümünde ise Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayeti ile ayrıntıları ekrana taşıyacak.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 14. sezonuyla ATV ekranlarından 30 Ağustos Pazartesi günü sevenleriyle yeniden buluşacak. Geride bıraktığı 13 sezonda 3212 kaybı bulan, 930 aileyi kavuşturan ve 181 faili meçhul cinayeti çözen Müge Anlı, yeni sezonuna Türkiye'nin günlerce konuştuğu Büyükşen cinayeti ile başlayacak. Müge Anlı'nın programıyla Türkiye'nin gündemine gelen Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayetindeki önemli gelişmeler ve daha önce hiç konuşulmayan pek çok ayrıntı ilk defa ekrana getirilecek.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNİN BİLİNMEYENLERİNİ ANLATACAK

Cinayete kurban giden çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in çığlığına kulak vererek 10 deneyimli dedektiften oluşan özel ekibin kurulmasına aracılık eden Müge Anlı, operasyonların detaylarını, tutuklanan isimlerin cinayetle olan bağlantısını ve olay gecesi yaşananları görgü tanıklarıyla tek tek mercek altına alacak.

YARDIMLARINA DEVAM EDECEK

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de yardıma muhtaç ve dezavantajlı bireyler için her daim yardım elini uzatan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, yeni sezonda da iyilikte yarışmaya devam edecek. Hayata geçirdiği 'SEVGİ İZİ' projesiyle kaybolma riski yüksek bireyleri dakikalar içerisinde sevdiklerine kavuşturan Müge Anlı, Edirne'den Kars'a yürüme engeli olan vatandaşlar için tekerlekli sandalye dağıtımlarını da aralıksız sürdürecek.

30 Ağustos'ta ekrana dönecek olan Müge Anlı, Büyükşen cinayetinin bilinmeyenlerini anlatacak

KAYIP HAYVANLARI SAHİPLERİYLE BULUŞTURACAK

Doğaya ve hayvanlara duyarlılığı ile büyük takdir toplayan Müge Anlı, tıpkı Sevgi İzi projesi gibi hayata geçirdiği 'PATİBULDULAR' ile yuvalarından ayrılan kayıp hayvanları da ailelerine kavuşturmaya devam edecek.

30 Ağustos'ta ekrana dönecek olan Müge Anlı, Büyükşen cinayetinin bilinmeyenlerini anlatacak

AFETZEDELERİN YARDIMINA KOŞTU

Yardımlarına hiç ara vermeden devam eden araştırmacı gazeteci Müge Anlı, ara verdiği dönemde de yardımlarını sürdürmüş; Akdeniz ve Ege bölgesinde günlerce süren orman yangınında felaketzedelerin yanında olmuştu. Programında başlattığı yardım kampanyasıyla 43 aşevi kuran Müge Anlı ve dostlarının kurduğu aşevleri ile Antalya, Muğla, Aydın, Isparta, Denizli, Osmaniye ve Hatay'da, 10 yangın bölgesinde yaklaşık yetmiş beş bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunulmuştu.

30 Ağustos'ta ekrana dönecek olan Müge Anlı, Büyükşen cinayetinin bilinmeyenlerini anlatacak
Müge Anlı 30 Ağustos ekranlarda olacak! Büyükşen cinayeti ile bilinmeyenler ele alacak

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Son Dakika Magazin Müge Anlı 30 Ağustos ekranlarda olacak! Büyükşen cinayeti ile bilinmeyenler ele alacak - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
  • Onur Türk: Samimiyetsiz biri. Sırf reyting için büyükşen olayını bırakmıyor. Yakında evlilik programları gibi bu programlar da yasaklanacak az kaldı. Büşradan özür dileyecek mi bakalım. Cevap Yaz 5 16 Yayından Kaldır
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