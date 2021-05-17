Ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı, 'Mu¨ge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstleniyor.
"ONUN ADINI BEN KOYDUM"
Müge Anlı, Mert Efe Anlı hakkında geçtiğimiz aylarda şu açıklamayı yapmıştı: "Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum."
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