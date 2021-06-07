Müge Anlı'da, 18 yaşındaki kızının evli ve 2 çocuk babasına kaçtığı ortaya çıkınca babası çileden çıktı

İstanbul Eyüp'te ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki Kübra Kalır, 5 Haziran'da evinden dondurma almaya diye çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Gözyaşları içinde ATV'nin fenomen programı Müge Anlı'nın yolunu tutan genç kızın ailesi, sabah saatlerinde aldıkları ihbar telefonu üzerine kızları Kübra'nın birlikte çalıştıkları iş yerindeki evli ve iki çocuk sahibi Maşallah Gürer ile kaçmış olabileceğini ifade etti. Ailesinin günlerdir aradığı genç kız, dakikalar içinde bulundu.

18 YAŞINDAKİ KIZ EVLİ ADAMIN YANINDA ÇIKTI

Evden giderken yanına kimliğini dahi almayan Kübra Kalır'ın tek başına kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını belirten endişeli aile, kızlarının dönmesi için çağrıda bulundu. Çok geçmeden güzel haberi veren Müge Anlı, daha önce de başka bir evli adama kaçma girişimi olan Kübra'nın tahmin ettikleri gibi evli ve iki çocuk sahibi Maşallah Gürer'in yanında olduğunu söyledi. Müge Anlı'nın açıklamalarının ardından canlı yayına bağlanan genç kız, gözyaşlarına boğulan anne ve babasına "Seven insan kaçar. Eve dönmeyeceğim. Maşallah da eşinden boşanacak" ifadelerini kullandı.

EŞİ EVDEN KOVUNCA GENÇ KIZLA KAÇMAYA KARAR VERDİ

Kübra Kalır'ın yanında olan ve canlı yayında açıklama yapan Maşallah Gürer ise eşiyle yaklaşık bir aydır sorun yaşadığını söyleyerek, "Eşim 'Evden git, seni eve almayacağım' dedi. Kübra ile cumartesi günü buluştuk. Bana eve dönmeyeceğini ifade etti. Biz de birlikte kaçtık" diye konuştu.

"HAYATIM PAHASINA SÖYLÜYORUM ÇOK KÖTÜ ŞEYLER OLACAK"

Geride 6 ve 3 yaşlarında iki çocuğunu bırakan Gürer'in ifadeleri sonrası öfkelenen baba Yaşar Kalır, "Sen buraya tıpış tıpış geleceksin. O adam 2 çocuğuna sahip çıkmamış sana nasıl sahip çıksın? Ben bunları hak ettim mi? Ben size bakmak için ömrümü yedim. Aklına başına al herkes karısının yanına gitsin sen de babanın ocağına geri dön. Bak çok kötü şeyler olacak. Hayatım pahasına söylüyorum bak çok kötü şeyler olacak. Her gün nefesim ensenizde.

"EŞİNİN DENİZDE KAYBOLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU AMA KAÇTIĞINI ÖĞRENDİ"

Müge Anlı'nın ve ailesinin tüm sözlerine rağmen ikna olmayan Kübra Kalır, bu kez bir haftada kaçmaya karar verdiği Maşallah Gürer ile arkadaşça aynı evi paylaşacakları ifade etti. Öte yandan yayına bağlanan Gürer'in erkek kardeşi Mehmet Gürer ise, "Eşi Maşallah'ı denizde kayboldu diye biliyordu. Bu sabah kaçtığını öğrendi" diye konuştu. Kardeşinin hata yaptığını söyleyen Mehmet Gürer, kızı ailesine gönder diyerek çağrıda bulundu.