Müge Anlı'da Aranan Sercan Üstün Olayı: Ne oldu, nerede ve bulundu mu? - Son Dakika

Müge Anlı'da Aranan Sercan Üstün Olayı: Ne oldu, nerede ve bulundu mu?

Müge Anlı\'da Aranan Sercan Üstün Olayı: Ne oldu, nerede ve bulundu mu?
Son Güncelleme: 15.09.2023 11:32

Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı programda, kayıp olan 14 yaşındaki Sercan Üstün'ün durumu ve bulunup bulunmadığı merak konusu oldu. Müge Anlı ve ekibi, faili meçhul cinayetler ve kayıpların çözülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunan Müge Anlı, Sercan Üstün konusuyla gündeme geldi. Sercan Üstün'ün kim olduğu, ne olduğu ve bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Müge Anlı ve ekibi, faili meçhul cinayetler, kayıplar ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen program, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını ve cinayete kurban giden kişileri bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

SERCAN ÜSTÜN BULUNDU MU?

14 yaşında olan Sercan Üstün, Kocaeli'de kayboldu.

12 Eylül 2023 tarihinde kayboldu.

Müge Anlı'da Aranan Sercan Üstün Olayı: Ne oldu, nerede ve bulundu mu?

Müge Anlı, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müge Anlı'da Aranan Sercan Üstün Olayı: Ne oldu, nerede ve bulundu mu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'da Aranan Sercan Üstün Olayı: Ne oldu, nerede ve bulundu mu? - Son Dakika
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