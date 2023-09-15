Müge Anlı\'da Aranan Sercan Üstün Olayı: Ne oldu, nerede ve bulundu mu?

ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunan Müge Anlı, Sercan Üstün konusuyla gündeme geldi. Sercan Üstün'ün kim olduğu, ne olduğu ve bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Müge Anlı ve ekibi, faili meçhul cinayetler, kayıplar ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen program, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını ve cinayete kurban giden kişileri bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

SERCAN ÜSTÜN BULUNDU MU?

14 yaşında olan Sercan Üstün, Kocaeli'de kayboldu.

12 Eylül 2023 tarihinde kayboldu.