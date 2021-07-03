Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar

Konya'nın Karatay İlçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor. Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın canlı yayınına konuk olan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

10 KİŞİLİK ÖZEL TİM KURULDU

Müge Anlı'da yapılan bu çağrı, yerini buldu ve yanıtsız kalmadı. Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'nin gündemine oturan çifte cinayetin çözümü için Jandarma Suç Araştırma Timi'nin deneyimli dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel bir ekip kurdu.

HİPNOZ UYGULAYACAKLAR

Müge Anlı ile Tatlı Sert dün sezon finali yapıp 2 aylık ara verdi. Hiçbir şekilde konuşmayan Büşra Büyükşen içinse son çare hipnoz yapılacağı öğrenildi. Müge Anlı, jandarmadan bir bilirkişinin de tanık olarak katılmasıyla Büşra Büyükşen'e hipnoz uygulanacağını açıkladı. JASAT ekipleri ise Büşra başta olmak üzere tüm aile üyelerinin yeniden ifadelerini alacak.

CANLANDIRMA YAPTILAR

Öte yandan Doktor Osman Büyükşen'in Türkiye'nin yüreğini sızlatan isyanına rağmen suskun kalan Büşra Büyükşen, Müge Anlı'nın programında olay gününü canlandırdı. Stüdyoya getirilen pencere ve yatak ile o günü tekrar anlatan Büşra'nın yaptıkları ve söyledikleri arasındaki çelişkiler dikkat çekti.