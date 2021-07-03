Üye Girişi
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar - Son Dakika

Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar

03.07.2021 09:05

Dün yayınlanan bölümü ile sezon finali yapan Müge Anlı Tatlı Sert programında bir ilk yaşandı. 2.5 yıl önce Konya'da Necla - Metin Büyükşen cinayetinin konu alındığı programa, olay anında evde olan ve ölü taklidi yaparak kurtulduğunu söyleyen Büşra Büyükşen de dahil oldu. Yaşamını yitiren çiftin kızları olan Büşra, çelişkili ifadeleri ile cinayetlerin de şüphelisi konumuna geldi. Müge Anlı, son programda Büşra'ya bir jandarma ve doktor eşliğinde hipnoz yönteminin uygulanacağını açıkladı.

Konya'nın Karatay İlçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor. Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın canlı yayınına konuk olan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

10 KİŞİLİK ÖZEL TİM KURULDU

Müge Anlı'da yapılan bu çağrı, yerini buldu ve yanıtsız kalmadı. Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'nin gündemine oturan çifte cinayetin çözümü için Jandarma Suç Araştırma Timi'nin deneyimli dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel bir ekip kurdu.

HİPNOZ UYGULAYACAKLAR

Müge Anlı ile Tatlı Sert dün sezon finali yapıp 2 aylık ara verdi. Hiçbir şekilde konuşmayan Büşra Büyükşen içinse son çare hipnoz yapılacağı öğrenildi. Müge Anlı, jandarmadan bir bilirkişinin de tanık olarak katılmasıyla Büşra Büyükşen'e hipnoz uygulanacağını açıkladı. JASAT ekipleri ise Büşra başta olmak üzere tüm aile üyelerinin yeniden ifadelerini alacak.

CANLANDIRMA YAPTILAR

Öte yandan Doktor Osman Büyükşen'in Türkiye'nin yüreğini sızlatan isyanına rağmen suskun kalan Büşra Büyükşen, Müge Anlı'nın programında olay gününü canlandırdı. Stüdyoya getirilen pencere ve yatak ile o günü tekrar anlatan Büşra'nın yaptıkları ve söyledikleri arasındaki çelişkiler dikkat çekti.

Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar

Osman Büyükşen, Müge Anlı, Jandarma, Konya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu 09:13 İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak 09:08 Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı 00:05 Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı 23:21 Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler 22:47 TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi 19:41 Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti 17:56 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı 17:29 Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
09:15 Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşadığını açıkladı: Her şey yolunda
09:14 Türk parasıyla burnunu silmişti! Turist, gözaltına alındı
09:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?
09:13 İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu
09:12 Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu
09:09 50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan merak edilen soruyu cevapladı
09:08 E-5'te can pazarı! Feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
09:07 Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak
09:06 Meteoroloji, İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor
09:05 Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?         
09:14
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Meteoroloji, İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor Meteoroloji, İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor         
09:06
1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı 1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı         
23:31
PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti         
23:20
Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Dora ile görüşmem, ona kızgınım Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Dora ile görüşmem, ona kızgınım         
14:37
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 09:25:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement