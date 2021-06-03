Üye Girişi
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı - Son Dakika

Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı

03.06.2021 15:26

Müge Anlı'nın programında aranan 23 yaşındaki Nebahat Astekin sonunda bulundu. Anlı, üzgün aileye müjdeli haberi verince stüdyoda ortam bir anda gerildi. Kayınvalidesinin kendisine "Dolandırıcı" dediğini öğrenen damat, yaşlı kadına saldırmak için hamlede bulundu. Diğer taraftan Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Nebahat Astekin de programın muhabirine saldırdı.

İstanbul Fatih, Yenikapı'da yaşayan 23 yaşındaki iki çocuk annesi Nebahat Astekin, 27 Mayıs tarihinde kayıplara karıştı. Psikiyatrik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen genç kadından 8 gündür haber alamayan endişeli ailesi, ATV'nin fenomen programı Müge Anlı'nın yolunu tuttu.

"SENİN ÖLÜMÜN BENİM ELİMDEN OLACAK"

Kızlarının kaybını günler sonra öğrendiklerini söyleyen aile, damatları Hakan Astekin'in eşinin kaybıyla hiç ilgilenmediğini, üstelik de kayıp kadına, "Senin ölümün benim elimden olacak" şeklinde tehditte bulunduğunu iddia etti. Ancak şüphelerin aksine araştırmacı gazeteci Müge Anlı, saatler içinde bulduğu kayıp kadının Aksaray'da olduğu müjdesini Nebahat Astekin'in acılı ailesine verdi. Aldığı haber karşısında yüreğine su serpilen anne Zeytun Koçak, "Kızımı bu dolandırıcıdan da kurtarın" diyerek stüdyoda bulunan damadına tepki gösterdi.

Müge Anlı'da ortalık karıştı! Damat, canlı yayında kayınvalidesine saldırdı

DAMAT, KAYINVALİDENİN ÜSTÜNE YÜRÜYÜNCE MÜGE ANLI ÇILDIRDI

Bunun üzerine öfkelenen damat Hakan Astekin, canlı yayın sırasında kayınvalidesine saldırmaya kalktı. Öfkeli damadın hareketleri karşısında sinirlenen Müge Anlı ise, "Sen niye yaşlı kadının üzerine yürüyorsun. Ne kadar ayıp, bu kadın senin kayınvaliden... Terbiyesiz insan" dedi.

Müge Anlı'da ortalık karıştı! Damat, canlı yayında kayınvalidesine saldırdı

BULUNAN KADIN, MUHABİRİNE SALDIRDI

Yaşananların ardından günler sonra bulunan kayıp kadınla ilgili edinilen bilgiyi aktarmak üzere canlı yayına bağlanan Müge Anlı muhabiri Buse Deviren, hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı. Psikiyatrik sorunları olan iki çocuk annesi genç kadının, maske takarak geçimini sağladığını ve eve dönmek istemediğini belirten Deviren'e, sözlerini tamamlayamadan börekçiden çıkan Nebahat Astekin, saldırıda bulundu.

Müge Anlı'da ortalık karıştı! Damat, canlı yayında kayınvalidesine saldırdı

"MADDE BAĞIMLISIYIM, ASKER KAÇAĞIYIM"

Neye uğradığını şaşıran genç muhabir, öfkeli kadını sakinleştirmeye çalışırken bu kez stüdyoda yeniden gerginlik yaşandı. Tarafları uyaran Müge Anlı ise art arda yaşanan olaylar karşısında, "Bu program kavga yeri değil" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan kaybıyla ilgilenmediği eşini insanlık namına bulunduğu yerden alıp ailesine teslim edebileceğini söyleyen Hakan Astekin, "Ben madde bağımlısıyım. Açık sözlü biriyim. Ben tedavi olamam, asker kaçağıyım. Dengem bozulmuş askerlik yapamam" sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı'da ortalık karıştı! Damat, canlı yayında kayınvalidesine saldırdı
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı

Müge Anlı, İstanbul, Aksaray, Fatih, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş! Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş! Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' şeklinde tanınan 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' şeklinde tanınan 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu 9 cana mal olan ölüm çukuru için sadece 79 bin lira ceza kesildi 9 cana mal olan ölüm çukuru için sadece 79 bin lira ceza kesildi Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı

Son Dakika Haberleri
16:17 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı
16:16 Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti
16:12 Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı
16:11 Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme
16:09 Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler
15:44 Başkan Mustafa Cengiz katılamadığı lansmana görüntülü bağlanıp, TFF'yi hedef aldı
15:37 Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu
15:33 Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti
15:28 Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim
15:21 Alex'den hoca olarak döneceği iddialarını kuvvetlendiren paylaşımlar
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı         
16:13
Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler         
16:09
TCDD Genel Müdürü YHT kazası ile ilgili konuştu: Makinistler işini yapmamış TCDD Genel Müdürü YHT kazası ile ilgili konuştu: Makinistler işini yapmamış         
15:48
Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu         
15:37
Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti         
15:33
Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı         
15:31
Sokak ortasında karısını dövdü! O anlara şahit olan vatandaşlar adama meydan dayağı attı Sokak ortasında karısını dövdü! O anlara şahit olan vatandaşlar adama meydan dayağı attı         
15:27
AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim! AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim!         
14:57
Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı! Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı!         
14:41
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 16:27:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement