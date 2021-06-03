Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı

İstanbul Fatih, Yenikapı'da yaşayan 23 yaşındaki iki çocuk annesi Nebahat Astekin, 27 Mayıs tarihinde kayıplara karıştı. Psikiyatrik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen genç kadından 8 gündür haber alamayan endişeli ailesi, ATV'nin fenomen programı Müge Anlı'nın yolunu tuttu.

"SENİN ÖLÜMÜN BENİM ELİMDEN OLACAK"

Kızlarının kaybını günler sonra öğrendiklerini söyleyen aile, damatları Hakan Astekin'in eşinin kaybıyla hiç ilgilenmediğini, üstelik de kayıp kadına, "Senin ölümün benim elimden olacak" şeklinde tehditte bulunduğunu iddia etti. Ancak şüphelerin aksine araştırmacı gazeteci Müge Anlı, saatler içinde bulduğu kayıp kadının Aksaray'da olduğu müjdesini Nebahat Astekin'in acılı ailesine verdi. Aldığı haber karşısında yüreğine su serpilen anne Zeytun Koçak, "Kızımı bu dolandırıcıdan da kurtarın" diyerek stüdyoda bulunan damadına tepki gösterdi.

DAMAT, KAYINVALİDENİN ÜSTÜNE YÜRÜYÜNCE MÜGE ANLI ÇILDIRDI

Bunun üzerine öfkelenen damat Hakan Astekin, canlı yayın sırasında kayınvalidesine saldırmaya kalktı. Öfkeli damadın hareketleri karşısında sinirlenen Müge Anlı ise, "Sen niye yaşlı kadının üzerine yürüyorsun. Ne kadar ayıp, bu kadın senin kayınvaliden... Terbiyesiz insan" dedi.

BULUNAN KADIN, MUHABİRİNE SALDIRDI

Yaşananların ardından günler sonra bulunan kayıp kadınla ilgili edinilen bilgiyi aktarmak üzere canlı yayına bağlanan Müge Anlı muhabiri Buse Deviren, hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı. Psikiyatrik sorunları olan iki çocuk annesi genç kadının, maske takarak geçimini sağladığını ve eve dönmek istemediğini belirten Deviren'e, sözlerini tamamlayamadan börekçiden çıkan Nebahat Astekin, saldırıda bulundu.

"MADDE BAĞIMLISIYIM, ASKER KAÇAĞIYIM"

Neye uğradığını şaşıran genç muhabir, öfkeli kadını sakinleştirmeye çalışırken bu kez stüdyoda yeniden gerginlik yaşandı. Tarafları uyaran Müge Anlı ise art arda yaşanan olaylar karşısında, "Bu program kavga yeri değil" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan kaybıyla ilgilenmediği eşini insanlık namına bulunduğu yerden alıp ailesine teslim edebileceğini söyleyen Hakan Astekin, "Ben madde bağımlısıyım. Açık sözlü biriyim. Ben tedavi olamam, asker kaçağıyım. Dengem bozulmuş askerlik yapamam" sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.