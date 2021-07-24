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Müge Anlı'da işlenen Büyükşen cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim - Son Dakika

Müge Anlı'da işlenen Büyükşen cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim

24.07.2021 11:34

Yanlışlıkla Metin ve Necla Büyükşen çiftini öldüren kiralık katilin asıl hedefinde olan Hüseyin K., sessizliğini bozdu. Azmettirici Esra ile ilişki yaşadığını kabul eden Hüseyin K., "Ben de ailemden 5 kişiyi kaybedebilirdim. Metin amca ve Necla teyze için çok üzgünüm. Ben de mağdurum, soruşturmayı takip edeceğim" açıklamasını yaptı.

Konya Karatay ilçesine bağlı İsmil mahallesinde yaşayan Metin ve Necla Büyükşen çifti, 3 Eylül 2018 gününde evine giren kar maskeli kişi tarafından öldürüldü. Cinayet için başlatılan çalışmalarda çiftin yanlışlıkla öldürüldüğü tutulan kiralık katilin evleri karıştırdığı ortaya çıktı.

"HER ŞEYİ ONLAR GÖZALTINA ALININCA ÖĞRENDİM"

Kiralık katilin asıl hedefinde bulunan Hüseyin K. ilk kez Sabah'a konuşarak yaşadıklarını anlattı. Azmettirici olduğu ileri sürülen Esra ile kısa süreli bir ilişki yaşadığını söyleyen Hüseyin K., sözlerine şöyle devam etti: "Metin ve Necla Büyükşen cinayetinden 20 gün kadar önce Esra ile ayrılmıştık. Ayrıldıktan sonra birkaç kez bana ulaşmaya çalıştı ama ben konuşmadım. Geçen hafta gözaltıları görünce bende o zaman her şeyi öğrendim."

Büyükşen çiftinin cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim
Metin ve Necla Büyükşen

"BENİM EVİME GİRMEK İSTERKEN YANLIŞ EVE GİRMİŞLER"

"Haberlerde gördüğüm kadarıyla hamile olduğunu söyleyerek arkadaşım Zekeriya'dan evimin adresini almış. Ancak hamilelik durumu kesinlikle söz konusu değildir. Benim evime girmek istediklerini ancak yanlış eve girdiklerini duydum."

"ÖLENLER İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM ANCAK BEN DE AİLEMİ KAYBEDEBİLİRDİM"

"Olay günü benim evimde de anne ve babam dahil ailemden 5 kişi vardı. Metin amca ve Necla teyzenin hayatını kaybettiği için çök üzgünüm. Ancak bu olayda bende o sırada evde bulunan ailemdeki 5 kişiyi kaybedebilirdim."

"BEN DE MAĞDURUM, HAKKIMI ARAYACAĞIM"

Bu olayda kimseyi kaybetmedim ama Metin amca ve Necla teyzeyi de annem ve babam gibi görüyordum. Onlarla birlikte büyüdüm. Bende mağdurum. Soruşturmayı takip edeceğim. Yasal yollardan hakkımı sonuna kadar arayacağım."

NE OLMUŞTU?

Konya'da yaşanan korkunç olayda Metin ve Necla Büyükşen çifti hayatını kaybederken kızları Büşra Büyükşen de ölü taklidi yaparak saldırgandan kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

Büyükşen çiftinin cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim

Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 25 şüpheliden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamit Uzbek tutuklandı.

Büyükşen çiftinin cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim

Müge Anlı'da işlenen Büyükşen cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim

Müge Anlı, Cinayet, İsmil, Konya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Müge Anlı'da işlenen Büyükşen cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim - Son Dakika Magazin


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