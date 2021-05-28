Müge Anlı'da kan donduran iddia: Kayıp adam, işkenceyle öldürdüğü kardeşini Kızılırmak'a atmış

Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çifti, Kayseri'nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Beldesinden, 19 Mayıs tarihinde şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı. Oğulları Yusuf Turhan, kayıp çifti aramak için ATV'nin fenomen programı Müge Anlı'ya başvururken, canlı yayında ortaya çıkanlar herkesi şoke etti.

KAYIP ADAM ÜÇ CİNAYETTEN SORUMLU TUTULDU

Müge Anlı'nın dün ekrana gelen bölümünde babasının üç cinayetten sorumlu olduğunu hatta yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini söyleyen Yusuf Turhan, bu olaylarda kendisiyle aynı adı taşıyan amcası Yusuf Turhan'ın da parmağı olduğunu iddia etmişti.

ELEKTRİKLE İŞKENCE YAPIP KIZILIRMAK'A ATILDI

Müge Anlı'nın aileye yakın kaynaklardan edindiği kan donduran bir iddia ise olayların seyrini değiştirdi. Edinilen bilgiye göre kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ile kardeşi Yusuf Turhan'ın işkence edip ayrılmasını istedikleri eşinin yanına kaçan kardeşleri Hava Turhan'ı bularak elektrik verdikleri, ardından boğup beline taş bağlayarak Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Emmiler köyünden geçen Kızılırmak'a attıkları ileri sürüldü.

CANSIZ BEDENİ KIYIYA VURUYOR

Ancak iddiaya göre talihsiz kadının cansız bedeni, Emmiler köyüne yakın mesafede bulunan Taşhan köyündeki Kızılırmak'ın kıyısına vuruyor. Köylüler tarafından fark edilen cenaze, Kızılırmak'tan çıkarılarak Taşhan köyünün garipler mezarlığına gömülüyor.

Yusuf Turhan

KARDEŞİNİN SAÇLARINI KAZITIP EVE KAPATMIŞ

Müge Anlı'nın canlı yayında okuduğu iddia sonrası stüdyo buz keserken programa konuk olan kardeş Yusuf Turhan, anlatılan iddiaları reddetti. Öte yandan aynı kaynaktan edinilen bilgiye göre, Yusuf Turhan'ın kız kardeşi Hava Turhan'ın saçlarını kazıtıp eve kapattığı da iddia edildi.