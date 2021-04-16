Müge Anlı'da mucize gibi olay! Aranan 6 çocuğu bir günde buldular - Son Dakika

Müge Anlı'da mucize gibi olay! Aranan 6 çocuğu bir günde buldular

16.04.2021 12:51

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında 6 kayıp çocuk, yapılan çalışmalar sonucu 24 saat içerisinde bulunarak aileleriyle buluşturuldu. Anlı sayesinde üç ayrı şehirdeki 6 çocuk 24 saat içinde içerisinde bulunup ailelerine teslim edilirken televizyon tarihi örneğine daha önce rastlanmamış bir olaya şahit oldu.

Ankara Çankaya'da yaşayan Serap Erdal 13 yaşındaki kızı Ebru'yu aramak için Müge Anlı'nın programına başvurmuştu. 10 Nisan günü kaybolan ve 5 gündür bulunamayan küçük kızın fotoğraflarını gösteren ve izleyicilerine çağrıda bulunan Müge Anlı, kısa sürede mutlu haberi verdi. Annesinin ve halasının kaybıyla büyük endişe yaşadığı küçük kız evine döndü.

SAATLER SONRA BULUNDULAR

Müge Anlı'nın aradığı ikinci kayıp çocuklar ise İstanbul Şişli'den 15 yaşındaki Yusuf ile 13 yaşındaki Yaren'di. Birlikte kayboldukları ortaya çıkan iki çocuğu aramak için ise anneleri Fatma İlanlı ile Mine Akın stüdyodaydı. Programda arandıklarını gören Yusuf ve Yaren, 48 saat sonra programımızı aradı ve Taksim'de olduklarını söyledi. İki küçük çocuk da anneleriyle buluştular ve evlerine döndüler.

Müge Anlı'da aranan 6 çocuk bir günde bulundu

SEYİRCİLER SAYESİNDE AİLELERE ULAŞTILAR

Müge Anlı'nın aynı gün kayıp olarak ekrana taşıdığı diğer çocuklar ise Adana'daydı. Baba Ferdi Kaygusuz ile amca Osman Kaygusuz'un aramak için geldikleri iki kız çocuğu 13 ve 8 yaşındaydı. Baba Ferdi Kaygusuz 13 ve 8 yaşındaki kızlarının 11 Nisan günü Cemile isimli arkadaşlarıyla kaybolduklarını söyledi. 13 yaşında olduğu öğrenilen Cemile de kayıptı. Müge Anlı programda çocukların fotoğraflarını gösterdi, kayboldukları mahallede yaşayanların aramasını istedi ve çok geç olmadan Adana'daki kayıp üç çocuk da izleyiciler sayesinde bulundu. 13 ve 8 yaşındaki kardeşlerin ifadeleri çocuk polisi tarafından alındı.

Müge Anlı'da aranan 6 çocuk bir günde bulundu
Müge Anlı'da mucize gibi olay! Aranan 6 çocuğu bir günde buldular
Müge Anlı'da mucize gibi olay! Aranan 6 çocuğu bir günde buldular
Müge Anlı'da mucize gibi olay! Aranan 6 çocuğu bir günde buldular

Müge Anlı, Çankaya, Şişli, Nisan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Müge Anlı'da mucize gibi olay! Aranan 6 çocuğu bir günde buldular - Son Dakika Magazin


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