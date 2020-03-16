Müge Anlı'da Özcan Eren olayında flaş gelişme

Manisa'nın Soma ilçesinde 22 yaşındaki Özcan Eren, 7 Şubat günü kayboldu. Ailesi, kayıp oğullarını bulabilmek için Müge Anlı'nın programına konuk olmuştu. Programda anlatılanlara göre Özcan Eren, kaybolduğu gün en son veteriner M.T. ile görüşmüş, o andan sonra bir daha haber alınamamıştı. Müge Anlı'ya yaptığı çelişkili açıklamalar yapan M.T., şüpheleri üzerine çekmişti.



Dün de Özcan Eren'in telefonun en son sinyal verdiği Sevişler Barajı'nda kesik bir insan kolu bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan veteriner M.T.'nin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi paylaşıldı.