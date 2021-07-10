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Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti - Son Dakika

Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti

10.07.2021 15:00

Konya'da 3 yıldır çözülemeyen esrarengiz cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmiş; anne babasının ölümünde 2 kardeşi şüpheli olan doktor Osman Büyükşen, canlı yayında isyan etmişti. Müge Anlı'nın sarılarak teselli ettiği doktor, bu kez de sosyal medya hesabından veryansın etti. Hakkında çıkan "intihar etti, tutuklandı, öldü" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Büyükşen, "Ben onlar adına utanırken onların para için yaptığı bu utanmazlığa karşı ne demek gerekir?" dedi.

54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, Konya'nın Karatay ilçesindeki evlerinde kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin üç çocuğundan biri olan Büşra Büyükşen ise o korkunç cinayetin tanığı oldu.

İKİ EVLAT DA ŞÜPHELİ KONUMUNDA

Yaşlı çift pompalı tüfekle evlerinde katledilirken, kızları Büşra da yanlarındaydı. Ölü taklidi yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, çelişkili ifadeleri ve cinayet anındaki davranışı ile olayın bir numaralı şüphelisi oldu. Diğer şüpheli ise aynı ilçede yaşayan evli ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen'di. Cinayetten 20 gün önce Betül Büyükşen'in kayınpederi ile mehir yüzünden kavga edip onları evlerinden kovduğu ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Anne babası katledilen Dr. Osman Büyükşen ise Müge Anlı'ya başvurdu. 3 senedir çözülemeyen cinayetin failinin bulunmasını isteyen Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında sinir krizi geçirmişti. Müge Anlı'ya sarılarak ağlayan ve anne babasının katilini arayan doktor, "Şüphelilerin ikisi de kardeşim ben ne yapayım. Özel ekip kurulmasını istiyorum, ben dahil herkesi adam gibi sorgulayın. Herkes bana aynı şeyleri söylüyor, ben ne yapacağım Müge hanım? Siz söyleyin Allah aşkına. Ben bu dosyayı araştırmak için istifa etmek istedim de pandemi nedeniyle yapamadım." demişti.

Bu sırada "Yapma" diyerek ağlamaya başlayan Anlı, duygusal anlar yaşayan Büyükşen'e sarılarak "Seni çok iyi anlıyoruz ve seni seviyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Cinayetlerin aydınlatılması için Büyükşen'in ve Anlı'nın uğraşları sonucunda özel bir ekip kuruldu, programa ise yaz tatili nedeniyle ara verildi.

YALAN YANLIŞ PAYLAŞIMLARA İSYAN ETTİ

Bu gelişmeler sonrasında gündemden düşmeyen Osman Büyükşen sosyal medya hesabından isyan etti. Osman Büyükşen kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleleri kullandı:

  • "TV'ye çıktıysanız bunları göze alacaksınız" gibi akıl dışı bir dayanakla, apaçık yalan olduğu belli olan şeyleri bilgi/yorum diye paylaşan, bunu da kişi mahremiyetini hiçe sayarak ve toplum merakını kullanarak kazanç/prim elde etmek için yapan kişilere ne demek gerekir?
  • Bundan farklı olarak hemen her gün "itiraf etti, intihar etti, vuruldu, öldü, tutuklandı, uçtu, kaçtı" vs diye saçma sapan videolar hazırlayan sözüm ona karakterlere ne demek gerekir? Ben onlar adına utanırken onların para için yaptığı bu utanmazlığa karşı ne demek gerekir?
  • Bir haber olursa bunu duyacağınız yerler bellidir. O yüzden bu yalan paylaşımları yapanların bitmesi için o paylaşımları İZLEMEYİN, İZLETTİRMEYİN VE KESİNLİKLE BU KANALLARI -İZLEMEDEN- ŞİKAYET EDİN.
  • Bu şahısların da eğer akıl sağlığı yerindeyse bu tarz paylaşımları derhal sonlandırmaları gerektiğini aksi takdirde bu paylaşımlardan asıl olarak kendilerinin zararlı çıkacağını BİLMESİ GEREKİR. Akıl sağlığı yerindeyse."
Anne babasının katilini arayan doktor, Müge Anlı'da sinir krizi geçirmişti! Bu kez de sosyal medyadan veryansın etti

Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti

Osman Büyükşen, Müge Anlı, Konya, Ölü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Muhemmed : Müge anlı çok yufka yürekli nasılda sarıldı osmana şefkatle kucakladı sarıldı babada böyle sarılsa benimde çok derdim var Cevap Yaz 11 31 Yayından Kaldır
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