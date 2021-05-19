Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı - Son Dakika

Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı

19.05.2021 16:18

Müge Anlı'nın ATV ekranlarında bugün yayınlanan programında panik dolu anlar yaşandı. 40 yaşındaki kızı Seda Aksu'nun eşinin amcası ile kaçtığını öğrenen anne, yaşananlara daha fazla dayanamayarak, canlı yayında baygınlık yaşadı.

ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, 14 gündür kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki Seda Aksu'yu bulmak için araştırmalara başladı. Kızının bulunması için canlı yayına çıkan acılı anne, öğrendikleri karşısında fenalaştı.

AKSU VE AMCA AYNI PAYLAŞIMI YAPMIŞLAR

Seda Aksu'nun ailesi, 6 Mayıs'tan beri ulaşılamayan çocuklarının, eşinin amcasıyla birlikte kaçtığından şüphe ediyordu. Müge Anlı'nın ekibi de Seda Aksu ile birlikte ortadan kaybolan Emir Aksu'nun eşi Gülüş Aksu ile bir araya geldi. Gülüş Aksu, eşinin hayatındaki kadının Seda Aksu olacağına hiç ihtimal vermediğini söyleyerek "Telefona baktığımda ikisi de aynı anda 'durum' paylaşmışlar ve aynı şeyi yazmışlardı" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'nın programında ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne, fenalık geçirdi

AMCANIN EŞİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Gülüş Aksu, eşiyle daha önceki tartışmasını anlatarak, eşinin kendisine "Kardeşimin gelinini bana sevgili olarak mı tanıtacaksın? İftira mı atıyorsun bana? Ben sana öyle bir iftira atarım ki şaşarsın" dediğini söyledi. Şüphelerinin kuvvetlendiğini anlatan Aksu, o dönem elinde delil olmadığını da sözlerine ekledi.

"EŞİM VE SEDA'YI BALKONDA YAKIN GÖRÜNCE DONDUM KALDIM"

"Bizim mutfak balkonumuz ile Seda'nın annesinin mutfağının balkonu karşı karşıya." diyen Gülüş Aksu, bir gün şahit olduğu olayı anlattı. "Emir elindeki çayı Seda'ya uzatıyordu. O an hiçbir şey yapamadım. Dondum kaldım" diyerek canlı yayında tüm gördüklerini ve bildiklerini anlattı.

Müge Anlı'nın programında ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne, fenalık geçirdi

"TOKAT'A GİDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ MEĞER SEDA İLE KAÇMIŞ"

Gülüş Aksu'nun anlattıklarına göre, 6 Mayıs'ta önce Emir Aksu taksiyle evden uzaklaştı daha sonra ise Seda Aksu ortadan kayboldu. Eşinin ortadan kaybolduğu günü anlatan Gülüş Aksu, "Kalktım ki yatakta yok. Biçer için Tokat'a gittiğini söylediği bir mesaj atmış bana. 'Oradan da Malatya'ya geçeceğim, sakın beni aramayın' yazmış. Önce Seda'yı aradım. Telefonuna ulaşılamıyordu. O anda Hayati ağabeyim aradı, Seda'nın eşi. 'Emir nerede?' diye sordu. Tokat'a gittiğini söyleyince "Emir Tokat'a gitmiyor. Emir ve Seda ikisi birlikte gidiyorlar" dedi" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'nın programında ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne, fenalık geçirdi
Emir Aksu

KIZININ KAÇTIĞI ADAMI GÖRÜNCE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bugün canlı yayına çıkan Seda Aksu'nun annesi kızının 20 yıldır kayınvalidesine baktığını ve eşiyle sorunları olduğunu söyledi. Anne Arzu Mercan, kızının bu konulardan dolayı birçok kez kendisine dert yandığını da söyledi.

Müge Anlı'nın programında ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne, fenalık geçirdi

Öte yandan, programda kızı ile kaçtığı düşünülen Emir Aksu'nun fotoğrafı ekranlara getirilince anne Arzu Mercan fenalaştı. Ayağa kalkan ve nefes almaya çalışan talihsiz kadın bir anda yere yığıldı.

Müge Anlı'nın programında ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne, fenalık geçirdi
Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı

Emir Aksu, Müge Anlı, Mayıs, Tokat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (8)
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı 10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı 10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı         
17:43
Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu         
17:38
Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi         
17:33
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle         
16:45
TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek         
16:24
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım?         
15:50
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum         
15:28
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak         
14:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı         
12:15
Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü         
11:38
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 17:48:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement