Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı

ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, 14 gündür kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki Seda Aksu'yu bulmak için araştırmalara başladı. Kızının bulunması için canlı yayına çıkan acılı anne, öğrendikleri karşısında fenalaştı.

AKSU VE AMCA AYNI PAYLAŞIMI YAPMIŞLAR

Seda Aksu'nun ailesi, 6 Mayıs'tan beri ulaşılamayan çocuklarının, eşinin amcasıyla birlikte kaçtığından şüphe ediyordu. Müge Anlı'nın ekibi de Seda Aksu ile birlikte ortadan kaybolan Emir Aksu'nun eşi Gülüş Aksu ile bir araya geldi. Gülüş Aksu, eşinin hayatındaki kadının Seda Aksu olacağına hiç ihtimal vermediğini söyleyerek "Telefona baktığımda ikisi de aynı anda 'durum' paylaşmışlar ve aynı şeyi yazmışlardı" ifadelerini kullandı.

AMCANIN EŞİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Gülüş Aksu, eşiyle daha önceki tartışmasını anlatarak, eşinin kendisine "Kardeşimin gelinini bana sevgili olarak mı tanıtacaksın? İftira mı atıyorsun bana? Ben sana öyle bir iftira atarım ki şaşarsın" dediğini söyledi. Şüphelerinin kuvvetlendiğini anlatan Aksu, o dönem elinde delil olmadığını da sözlerine ekledi.

"EŞİM VE SEDA'YI BALKONDA YAKIN GÖRÜNCE DONDUM KALDIM"

"Bizim mutfak balkonumuz ile Seda'nın annesinin mutfağının balkonu karşı karşıya." diyen Gülüş Aksu, bir gün şahit olduğu olayı anlattı. "Emir elindeki çayı Seda'ya uzatıyordu. O an hiçbir şey yapamadım. Dondum kaldım" diyerek canlı yayında tüm gördüklerini ve bildiklerini anlattı.

"TOKAT'A GİDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ MEĞER SEDA İLE KAÇMIŞ"

Gülüş Aksu'nun anlattıklarına göre, 6 Mayıs'ta önce Emir Aksu taksiyle evden uzaklaştı daha sonra ise Seda Aksu ortadan kayboldu. Eşinin ortadan kaybolduğu günü anlatan Gülüş Aksu, "Kalktım ki yatakta yok. Biçer için Tokat'a gittiğini söylediği bir mesaj atmış bana. 'Oradan da Malatya'ya geçeceğim, sakın beni aramayın' yazmış. Önce Seda'yı aradım. Telefonuna ulaşılamıyordu. O anda Hayati ağabeyim aradı, Seda'nın eşi. 'Emir nerede?' diye sordu. Tokat'a gittiğini söyleyince "Emir Tokat'a gitmiyor. Emir ve Seda ikisi birlikte gidiyorlar" dedi" ifadelerini kullandı.

Emir Aksu

KIZININ KAÇTIĞI ADAMI GÖRÜNCE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bugün canlı yayına çıkan Seda Aksu'nun annesi kızının 20 yıldır kayınvalidesine baktığını ve eşiyle sorunları olduğunu söyledi. Anne Arzu Mercan, kızının bu konulardan dolayı birçok kez kendisine dert yandığını da söyledi.

Öte yandan, programda kızı ile kaçtığı düşünülen Emir Aksu'nun fotoğrafı ekranlara getirilince anne Arzu Mercan fenalaştı. Ayağa kalkan ve nefes almaya çalışan talihsiz kadın bir anda yere yığıldı.