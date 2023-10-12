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Müge Anlı'daki kayıp olayında ilginç gelişme! Eşi kaybolan adam, pavyonda kadınlarla gününü gün etmiş - Son Dakika

Müge Anlı'daki kayıp olayında ilginç gelişme! Eşi kaybolan adam, pavyonda kadınlarla gününü gün etmiş

Son Güncelleme: 12.10.2023 17:20

6 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği düşünülen Bedriye Kılıç'ın şüpheli eşi Tayfur Kılıç'ın, karısı kaybolduktan bir hafta sonra pavyona giderek kadınlarla gününü gün ettiği ortaya çıktı.

Konya Akşehir'den, 6 Temmuz'da, kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan 99 gündür haber alınamıyor. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın ortadan kaldırdığını düşünüyor. Günlerdir işlenen kayıp olayında Tayfun Kılıç'ın karısının kaybının 8. gününde pavyona giderek gününü gün ettiği ortaya çıktı.

"BANA PARA ÇIKTI, GEL SENİ PAVYONA GÖTÜREYİM"

Müge Anlı, derinlemesine ele aldığı kayıp dosyasında, bu kez şüpheli eş Tayfur Kılıç'la ilgili pes dedirten bir bilgiye ulaştı. Usta gazetecinin ulaştığı, Tayfur Kılıç'ın iş arkadaşı Hakan Kabak, Tayfur'un kayıp tarihinden 8 gün sonra, 14 Temmuz'da kendisini arayıp "Bana 100 bin lira para çıktı. 60 bin lira ile araba aldım, 40 bin lira kaldı. Gel seni pavyona götüreyim" dediğini, birlikte önce lunaparkta birer alkol aldıklarını söyledi.

Müge Anlı'daki kayıp olayında ilginç gelişme! Eşi kaybolan adam, pavyonda kadınlarla gününü gün etmiş

MASAYA İKİ KADIN ÇAĞIRIP EĞLENDİ İDDİASI

Eşinin kaybıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken Tayfur Kılıç'ın alkol aldıkları esnada, telefonla konuştuğu kızına "Annen, kamyoncuya kaçtı kızım" dediğini kaydeden Hakan Kabak, "Lunaparkta alkol aldıktan sonra pavyona gittik. Tayfur, masaya, mekanda çalışan iki kadını çağırdı. Onlarla eğlendik. Gece saat 01.00-10.30 arası geri döndük. Tayfur o gece 6 şişe alkol aldı" diye konuştu.

Şüpheli eş Tayfur Kılıç ise eğlence mekanına gittiğini kabul ederken eşi için kızına, "Annen, kamyoncuya kaçtı kızım" dediğini inkar etti.

Müge Anlı, Akşehir, Hukuk, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Müge Anlı'daki kayıp olayında ilginç gelişme! Eşi kaybolan adam, pavyonda kadınlarla gününü gün etmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'daki kayıp olayında ilginç gelişme! Eşi kaybolan adam, pavyonda kadınlarla gününü gün etmiş - Son Dakika
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