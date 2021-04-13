Müge Anlı'dan anlamlı rekor! Mobil aşevleri için 22 milyon TL bağış topladı - Son Dakika

Müge Anlı'dan anlamlı rekor! Mobil aşevleri için 22 milyon TL bağış topladı

13.04.2021 12:00

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, topladığı bağışlarla birçok şehre mobil aşevi aracı göndermeye devam ediyor. Anlı'nın çağrısıyla başlayan aşevi kampanyasıyla Türkiye'nin 27 ayrı şehrinde hizmet verecek 33 aşevine 4 aşevi daha eklendi. Müge Anlı, 22 milyon 114 bin TL toplayarak bugüne kadar bir televizyon programının gerçekleştirdiği en büyük bağış kampanyasına imza attı.

Müge Anlı'nın çağrısıyla başlayan aşevi kampanyası büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin 27 ayrı şehrinde hizmet verecek 33 aşevine 4 aşevi daha eklendi. Müge Anlı ve Dostları'nın 37 aşevi ile Türkiye'nin en büyük ve yaygın aşevi ağını hayata geçirmiş olduğu açıklandı.

22 MİLYON LİRA BAĞIŞ TOPLANDI

Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 800 bin kişiye hizmet verecek aşevlerinin açılışı için bağış toplamaya devam eden Müge Anlı, kısa süre içerisinde 33 aşevine 4 yeni aşevini daha ekledi. 'Müge' yazıp 2868'e gönderen bağışçılar sayesinde kısa sürede 2 milyon 114 bin lira toplanırken toplam bağış miktarı 22 milyon lirayı aştı.

Müge Anlı rekor kırmaya devam ediyor! Mobil aşevleri için 22 milyon TL topladı

AFETZEDELERE VE KARANTİNADAKİ VATANDAŞLARA HİZMET EDECEK

Bugüne kadar bir televizyon programının gerçekleştirdiği en büyük bağış kampanyasına imza atan Müge Anlı, 37 aşevinin sadece afetzedelere değil Kovid-19 nedeniyle karantinada olan vatandaşlara da hizmet vereceğine dikkat çekti. Erzurum ve Gaziantep'te ikisi sabit olmak üzere 27 şehirde hizmet verecek toplam 35 aşevi tek tek tanıtılırken mobil aşevlerini teslim alan Kızılay görevlileri Müge Anlı'ya teşekkürlerini ilettiler.

Müge Anlı rekor kırmaya devam ediyor! Mobil aşevleri için 22 milyon TL topladı

AŞEVİNE YAŞAMINI YİTİREN DOKTORUN ADI VERİLECEK

Müge Anlı ve Dostları markasıyla hizmet veren aşevleri kampanyasının en anlamlısı ise Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın önerisiyle Samsun'a inşa edilecek. Kovid-19 ile mücadele sırasında yaşamını yitiren Kızılay Samsun Şubesi Başkanı Dr. Habip Demirel'in en büyük arzusu da hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz kasım ayında yaşamını yitiren Dr. Habip Demirel'in adı Samsun'a yaptırılacak sabit aşevine verilecek. Müge Anlı, canlı yayın sırasında Samsun'a yaptırılacak yeni aşevi için gerekli bağış miktarına ulaşıldığının müjdesini de verdi.

Müge Anlı'dan anlamlı rekor! Mobil aşevleri için 22 milyon TL bağış topladı
Müge Anlı'dan anlamlı rekor! Mobil aşevleri için 22 milyon TL bağış topladı
Müge Anlı'dan anlamlı rekor! Mobil aşevleri için 22 milyon TL bağış topladı
Müge Anlı'dan anlamlı rekor! Mobil aşevleri için 22 milyon TL bağış topladı

Müge Anlı, Türkiye, Kızılay, Samsun, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Müge Anlı'dan anlamlı rekor! Mobil aşevleri için 22 milyon TL bağış topladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (5)
  • Müge anliii: Topladıgi yardımın arkasına düşen ve nerelere gittiğini bilen bir akıllı kadın burda millete garibanlara bir tas yemeğe vesile olana bile karsi cikan gaddarlar gidin acuna futbola yardim toplayin Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Bagis: Ben bu bağışa karşıyım onun bunun duygularını sömürmek bağış sayılmaz madem öyle dilencilerin somurusude aynıdır bağışı yalnız devlet yapar bağış vatandaştan toplanmaz Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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