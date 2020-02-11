Müge Anlı'dan Elazığ'daki depremzedelere destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müge Anlı'dan Elazığ'daki depremzedelere destek - Son Dakika

Müge Anlı'dan Elazığ'daki depremzedelere destek

6 saat önce

Müge Anlı'nın geçen Ramazan ayında desteklediği kampanya ile bağışlanan mobil aşevinin ilki bugün itibariyle faaliyete geçtiği canlı yayında açıklandı.

Müge Anlı'dan Elazığ'daki depremzedelere destek, System.String[]

Müge Anlı'nın geçen Ramazan ayında desteklediği kampanya ile bağışlanan mobil aşevinin ilki bugün itibariyle faaliyete geçtiği canlı yayında açıklandı. Aşevinin ilk görev yeri depremden etkilenen Elazığ oldu.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, geçen Ramazan ayında düzenlediği bağış kampanyası ile Kızılay'a 5'i mobil olmak üzere toplam 7 aşevi bağışlamıştı. Her tür imkanın düşünüldüğü mobil aşevinin ilki, bugün faaliyete geçti. Müge Anlı, stüdyoya getirilen aşevini, bağışçıları adına gezerek teknik özelliklerini paylaştı. Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi, her gün 3 öğün sıcak yemekle toplam 7 bin 500 kişiye hizmet vereceği, aynı zamanda çay ikramında da bulunacağı açıklandı.

Mobil aşevinin ilk görev yeri de geçtiğimiz günlerde deprem felaketiyle sarsılan Elazığ oldu. Müge Anlı'nın desteklediği aşevi kampanyasında hayırsever izleyicileriyle birlikte 6 milyon 599 bin 451 lira rekor bir bağış toplanmıştı.

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; Gaziantep'te inşa edilen Müge Anlı ve Dostları Aşevi'nin inşaatının ve tefrişatının bu ay sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. 1 Mart'ta ise açılış töreniyle birlikte her gün üç öğün yemek dağıtımına başlanılacak. Bir diğer aşevi ise Erzurum'da inşa ediliyor. Aşevinin inşaatının ise yine Şubat ayı içerisinde başlaması planlanıyor. Erzurum Müge Anlı ve Dostları Aşevi'nin ise Mayıs ayında hizmete girmesi bekleniyor.

(İHA)

Müge Anlı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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