Son Dakika Haberleri: Müge Anlı'dan Kayıp Kadına İlişkin Açıklama

Müge Anlı'dan Kayıp Kadına İlişkin Açıklama

10 dakika önce

Kayıp Fatma Uyanık olayında yeni gelişmeyi Müge Anlı duyurdu.

Müge Anlı'dan Kayıp Kadına İlişkin Açıklama, System.String[]
Kayıp Fatma Uyanık olayında yeni gelişmeyi Müge Anlı duyurdu.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 6 Ekim 2017'de kaybolan Fatma Uyanık ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Müge Anlı, bugün o sıcak gelişmeyi duyurdu. Anlı, 31 yaşındaki Uyanık'ın kaybıyla ilgili olarak savcılığın düğmeye bastığını ve 4 kişinin gözaltına alındığını aktardı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:36 Kaynak: İHA

Sarıveliler, Karaman, Müge Anlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komünist Başkan'a, "Söylenemeyecek Güvenlik Gerekçesiyle" Mazbatası Verilmedi Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti İhracat İlk Üç Ayda 44,5 Milyar Dolara Ulaşarak Türkiye Tarihinin Rekorunu Kırdı Merkez Bankası: Gıda Enflasyonu Sebze ve Meyve Fiyatlarındaki Artışa Bağlı Olarak Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 11:46:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müge Anlı'dan Kayıp Kadına İlişkin Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]