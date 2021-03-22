Müge Anlı hakkında flaş iddia!

Sunucu Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen için çalışacağı ileri sürüldü. Müge Anlı'nın ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın radarında olduğu belirtildi.

MÜGE ANLI'NIN KAPISINI ÇALDI!





MedyaTava'da yer alan habere göre, Müge Anlı'nın programlarında çarpıcı olayları ele alması ve günlerce konuşulan olayları işlemesinin Acun Ilıcalı'nın dikkatini çektiği ifade edildi. Acun Ilıcalı'nın şimdiye kadar yapılan programlardan iddialı bir belgesel olabileceği fikri için Müge Anlı'nın kapısını çaldığı konuşuluyor.





SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Konu hakkında Müge Anlı'dan henüz bir açıklama gelmedi.



