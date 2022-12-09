Kayıp eşini arayan adamın söyledikleri Müge Anlı'nın stüdyosunu buz kestirdi: Karımla yalnız kalmak için beni döverek evden atıyordu - Son Dakika
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Kayıp eşini arayan adamın söyledikleri Müge Anlı'nın stüdyosunu buz kestirdi: Karımla yalnız kalmak için beni döverek evden atıyordu

09.12.2022 22:12

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Elnare olayında anlatılanlar şaşkınlık yarattı. Bir numaralı şüpheli ve Elnare'nin eşi Ahmet isimli şahsın söylediği sözler mide bulandırdı. Ahmet, Muzaffer isimli kişinin karısıyla yalnız kalmak için kendisini döverek evden attığını belirtti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Elnare'ye dair anlatılanlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Engelli olduğu belirtilen ve birden ortadan kaybolan kadının hayatta olup olmadığı bilinmezken fuhuş, taciz, ve tecavüz iddiaları izleyenleri dehşete düşürdü.

MÜGE ANLI ÜST ÜSTE SORDU

Müge Anlı programa katılan İsmail isimli kişiye " İsmail Abi yani senin kardeşin, az önce arkadaşlarımıza söylediğin gibi, fuhuş muhabbetinden başı yanmasın diye numara yapabilir dediğine göre, var mıydı yani… Senin de kulağına geliyor muydu? Sonuçta senin kardeşin. Derlerse sizin eve adamlar girip çıkıyor diye… Dediler mi?" sorusunu yöneltti. İsmail ise Müge Anlı'ya "Yok Müge Hanım" dedi.

"KİM ALACAK GÖTÜRECEK?"

Müge Anlı İsmail'e "İsmail Amca, sence bu Elnare'ye ne oldu?" sorusunu yöneltince İsmail "Ya birisi aldı götürdü ya öldü. İkisinden biri." yanıtını verdi. Müge Anlı ise "Kim alacak götürecek, diyorsunuz ki kokuyordu, ediyordu falan diyorsunuz. Benim aslında en baştan beri kafama takılan şey şu; bu hanımefendi zaten gezen dolaşan birisi. Yani gidip de kaybolacak durumu yok. Köyde de 3 kişi bununla davalık.

"KARIMLA YALNIZ KALMAK İÇİN BENİ DÖVÜP EVDEN ATIYORDU"

Öte yandan telefonla canlı yayına bağlanan Muzaffer'e Müge Anlı, Ahmet isimli şahsın daha önceki bölümlerde söylediği iddiaları sordu. Anlı, "Muzaffer Bey, Ahmet Bey dedi ki benim evime geliyordu, karımla evde yalnız kalabilmek için beni dövüp dışarı atıyordu diyor." şeklinde bir soru yöneltti. Muzaffer isimli şahıs ise bu sözleri yalanladı.

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Müge Anlı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp eşini arayan adamın söyledikleri Müge Anlı'nın stüdyosunu buz kestirdi: Karımla yalnız kalmak için beni döverek evden atıyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp eşini arayan adamın söyledikleri Müge Anlı'nın stüdyosunu buz kestirdi: Karımla yalnız kalmak için beni döverek evden atıyordu - Son Dakika
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