Müge Anlı ile Tatlı Sert programının Exxen'de yayınlanacağı iddiası doğru çıkmadı

Kayıp ve cinayetlerin araştırıldığı Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı. Programının yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanacağı ileri sürüldü.

İDDİA ASILSIZ ÇIKTI

Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanacağı iddiasına yanıt geldi. UçanKuş'a özel açıklama yapan Müge Anlı, programın yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağını söyledi.

Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı