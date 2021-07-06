Müge Anlı ile Tatlı Sert programının Exxen'de yayınlanacağı iddiası doğru çıkmadı
06.07.2021 13:10
12 yıldır ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonda Exxen'de yayınlanacağının ileri sürülmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Müge Anlı, iddianın gerçeği yansıtmadığını programın ATV ekranında yayınlanmaya devam edeceğini söyledi.
Kayıp ve cinayetlerin araştırıldığı Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı. Programının yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanacağı ileri sürüldü.
İDDİA ASILSIZ ÇIKTI
Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanacağı iddiasına yanıt geldi. UçanKuş'a özel açıklama yapan Müge Anlı, programın yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağını söyledi. Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı
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