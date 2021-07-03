Müge Anlı, ''Kıskanırım Seni Ben'' şarkısıyla döktürdü! Performansına beğeni yağdı - Son Dakika

Müge Anlı'nın sunduğu 15 yıldır devam eden Tatlı Sert programı işlediği cinayet konularıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturmayı başarıyor. Hafta içi her gün yayımlanan ve herkesi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dün itibariyle sezon finali yaptı. Başarılı sunucu, sezon finali yapan programı sonrası ekibiyle birlikte eğlence düzenledi. Sezon finali eğlencesinden görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Müge Anlı, paylaşımlarıyla herkesi şaşırttı.

MÜGE ANLI SESİYLE BÜYÜLEDİ

Müge Anlı, ekibiyle birlikte düzenlediği gecede 'Kıskanırım Seni Ben' parçasını seslendirdiği videoyu "Sezon finali eğlencesi müziksiz olur mu?" notuyla Instagram hesabında paylaştı. "Kulaklarımızın pası silindi", "Döktürmüşsün Müge" tarzında yorumlar yapılan paylaşım, beğeni yağmuruna tutuldu.