Müge Anlı'nın başlattığı yardım kampanyasında Kızılay'a 8 mobil aşevi bağışlandı - Son Dakika

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın izleyicileriyle birlikte başlattığı yardım kampanyasında bugün Kızılay'a 8 adet aşevi TIR'ı bağışlandı.

İzleyicileriyle birlikte el ele veren Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kızılay'ın işbirliği ile aşevi kampanyası başlatmıştı. Kampanya kapsamında 7 milyon 816 bin 476 TL bağış toplanmıştı. Bu rekor bağışla; ikisi yerleşik, altısı mobil olmak üzere 8 "Müge Anlı ile Dostları Aşevi" bağışlanmıştı.

Bağış kampanyasının ilk mobil aşevi, Ocak ayında 6.8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ'a gitmişti ve depremzedelere 3 öğün yemek hizmeti vermişti.

Öte yandan Gaziantep'te inşa edilen yerleşik aşevi de geçtiğimiz günlerde hizmete girmişti ve pandemi kısıtlamasının devam ettiği dönemlerde ev ev muhtaçlara ve yaşlılara yemek dağıtımı yapılmıştı. Hala her gün bin 600 vatandaşa 3 öğün yemek vermeye devam ediyor.

Bugün iki mobil 'Müge Anlı ile Dostları Aşevi' TIR'ı daha Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine hizmet için Müge Anlı stüdyosundan yola çıktı. Aşevi TIR'larını Müge Anlı ile birlikte Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Sosyal Hizmet İçerme Programları Müdürü Suat Çakmak tanıttı. Geriye kalan biri yerleşik, üçü mobil aşevi, Eylül ayında hizmete girecek. - İSTANBUL