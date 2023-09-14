Kayıp kadın, Müge Anlı'nın canlı yayınında alıkonulduğu evden kurtarıldı - Son Dakika

Kayıp kadın, Müge Anlı'nın canlı yayınında alıkonulduğu evden kurtarıldı

Son Güncelleme: 14.09.2023 10:20

59 gündür kayıp olan evli 2 çocuk annesi kadını bularak canlı yayına çıkarmaya hazırlanırken haber alamayan Müge Anlı, harekete geçti. Evli komşusu tarafından evde alıkonulan kadın, polis ekipleri tarafından canlı yayında kurtarıldı.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, 16 Temmuz'da Ankara'da ortadan kaybolan 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Birsen Polat'ı bulmak için araştırmalara başladı. Seyircilerinin yardımıyla bulduğu Polat ile görüşen Anlı, kadının canlı yayına çıkmayı kabul etmesiyle yeniden ortadan kaybolduğunu söyledi. Kaybının 59. gününde bulup kızıyla buluşturmayı planlarken haftalardır yanında kaldığı evli ve iki çocuk babası şahıs tarafından alıkonulduğu söylenen 45 yaşındaki Birsen Polat, yayını ihbar kabul eden polis ekipleri tarafından canlı yayında kurtarıldı.

BULUŞMAYI KABUL ETTİKTEN SONRA HABER ALINAMADI

Müge Anlı önceki gün yayınlanan programında, 16 Temmuz'da, Ankara'da kaybolan iki çocuk annesi, 45 yaşındaki Birsen Polat'ı aramaya başladı. Yayının hemen ardından dikkatli bir izleyicisinin ihbarı ile genç kadını buldu. Önceki günkü yayında, kızıyla buluşturmayı planladığı Birsen Polat'ın röportaj yapmalarına rağmen yayına gelmediğini aktaran Müge Anlı, genç kadının telefonlarını yanıtsız bıraktığını, kaldığı adresteki ekibine de kapıyı açmadığını, ortada endişe veren bir durum olduğu bilgisini paylaştı.

Müge Anlı'nın canlı yayında kurtardığı kadın

POLİS EVE GİDEREK KADINI KURTARDI

Anlı'nın sıcak gelişmeyi aktarması üzerine yayını ihbar kabul eden Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Canlı yayında, Müge Anlı'nın yönlendirdiği adrese intikal eden polis ekipleri, genç kadını ve onu evde alıkoyduğu iddia edilen şahsı evden çıkarıp emniyete götürdü. Şantaj ve tehditle Birsen Polat'ı zorla evde tuttuğu söylenen ve tepki dolu sözlerle kendisini canlı yayında savunmaya kalkan şahsın, incelenmek üzere telefonuna el konuldu.

Günlerdir görmediği annesinin alıkonulduğu evden kurtarılma anını izleyen kızı ise stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. Kadının gözyaşları karşısında zor anlar yaşayan Anlı, sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Müge Anlı'nın canlı yayında kurtardığı kadın
Müge Anlı'nın canlı yayında kurtardığı kadın
Kaynak: İHA

Müge Anlı, İstanbul, Ankara, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp kadın, Müge Anlı'nın canlı yayınında alıkonulduğu evden kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp kadın, Müge Anlı'nın canlı yayınında alıkonulduğu evden kurtarıldı - Son Dakika
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