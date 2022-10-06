Müge Anlı'nın programından gündem olacak açıklamalar: Devlet Afgan damadıma ev verdi - Son Dakika
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Müge Anlı'nın programından gündem olacak açıklamalar: Devlet Afgan damadıma ev verdi

06.10.2022 10:12

Müge Anlı'nın sunduğu programa kayıp kızını aramaya gelen Masume isimli kadın, yaşadıkları süreci anlattığı esnada Afgan damadına devlet tarafından Beylikdüzü'nde ev verildiğini iddia etti. Bu anları izleyen sosyal medya kullanıcıları ise peş peşe tepki paylaşımları yaptı.

Türkiye'de yaşayan göçmenlere devlet tarafından maddi yardım yapıldığı iddialarına bir yenisi daha eklendi. Müge Anlı'nın programına katılan Masume isimli kadın 19 Eylül tarihinde Beylikdüzü'nde kaybolan 19 yaşındaki kızını aradığını söyledi. Masume, kızının balayından döndükten sonra Beylikdüzü'ndeki evinden kaçtığını anlattı.

"DEVLETİN VERDİĞİ BİR EV VAR' DEDİ"

Kızını aramaya gelen kadın, "Beylikdüzü'nde devletin verdiği bir ev var diyor damadım. Devlet nasıl bir ev vermiş bilmiyorum. Sitede kalmışlar" dedi. Ekran başında bu anları izleyen seyirciler ise Afgan damada Beylikdüzü'nde ev verildiği iddiasının ardından tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Ev sahibi olmak için sosyal konut projelerine başvuran vatandaşlar, ülkeye gelen sığınmacılara ev verildiği iddiasına büyük tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

Müge Anlı'da ortalığı karıştıran sözler: Devlet Afgan damadıma ev verdi
Müge Anlı'da ortalığı karıştıran sözler: Devlet Afgan damadıma ev verdi
Müge Anlı'da ortalığı karıştıran sözler: Devlet Afgan damadıma ev verdi
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Son Dakika Güncel Müge Anlı'nın programından gündem olacak açıklamalar: Devlet Afgan damadıma ev verdi - Son Dakika


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