Müge Anlı'nın programında aranıyordu! Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, günlerdir haber alınamayan Adem Polat olayını işlemeye başladı. Silivri'de kaybolan sağlık çalışanı Adem Polat ölü bulundu. Canlı yayında acı haberi eş Gülşen Polat'a veren Müge Anlı zor anlar yaşadı.

ARKADAŞININ EVİNDE BULUNDU

10 Nisan Cumartesi günü öğlen saatlerinde mesaisinin ardından aracıyla iş yerinden ayrılan ve daha sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Adem Polat (39), Esenyurt'ta arkadaşının evinde ölü bulundu. Dün gece 22.30 sıralarında Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelen bir ihbar üzerine ekipler, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve gitti. Ekipler, Adem Polat'ı evin içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Polat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Eşinin ölüm haberini alan acılı eş ise "Ben çocuklarıma ne diyeceğim. Benim eşim alkol içmezdi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

ARKADAŞIYLA SOSYAL MEDYADAN TANIŞMIŞLAR

Evli ve 2 çocuk babası olan Polat'ın N.Y. isimli kişi ile kısa bir süre önce sosyal medya üzerinden tanıştığı ortaya çıktı. Olay sonrası N.Y.'nin evde olmadığı ve psikolojik tedavi için hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Polat'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.