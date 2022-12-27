Müge Anlı'nın stüdyosu karıştı! Rahmi Özkan suratına tükürdü - Son Dakika
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Müge Anlı'nın stüdyosu karıştı! Rahmi Özkan suratına tükürdü

27.12.2022 22:51

Müge Anlı ile Tatlı Sert olayındaki Arife Gökçe olayında canlı yayına bağlanan şahıs, Sinan'ın daha önce karısını ve çocuklarını taciz ettiğini söyledi. Bu sözler sonrası Avukat Rahmi Özkan," Allahın belası ırz düşmanı herif" diyerek Sinan'ın yüzüne tükürdü. Müge Anlı ise o anlarda sinirden ağladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 11 gündür aranan Arife Gökçe olayından yeni gelişmeler geldi. Müge Anlı, Arife'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan'la konuşurken canlı yayına gelen telefon her şeyi altüst etti. Yayına bağlanan şahıs "Sinan, kayınvalideme, karıma, çocuklarıma musallat oldu bu yüzden şehir değiştirdik" dedi.

MÜGE SİNİRDEN AĞLADI, RAHMİ YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Bu sözlerin ardından Avukat Rahmi Özkan kendini tutamayıp Sinan'ın yüzüne tükürürdü. Özkan o sıralarda "Allah senin gibi bir belayı kimsenin karşısına çıkartmasın. Allah'ın belası ırz düşmanı herif. Tu Allah cezasını versin senin be..." ifadelerini kullandı. Müge Anlı ise o anlarda sinirden ağladı.

"BUNU NASIL YAPARSIN"

Tüm bu olaylar yaşanırken Sinan'ın kız kardeşi de canlı yayına bağlandı. Serap Bayrak isimli kadın kardeşinin Arife Gökçe'yi taciz ettiğini öğrendiğini ve kendisine itirafta bulunduğunu söyledi. Kardeşi Sinan'a doğruları anlatmasını söyleyen Serap Bayrak, "Annen yaşındaydı bunu nasıl yaparsın" diyerek ağladı.

KENDİ KARDEŞİNE BİLE CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATMIŞ

Öte yandan Sinan Sardoğan "Arife anne" dediği 64 yaşındaki kadınla birlikte başka kadınları da taciz etmiş. Kardeşine cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan'ın Tokat'ın bir başka ilçesinde yaşayan köylüsü kadını da taciz edip kapısına kadar gitmiş.

YORUMLAR
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Rahmi Özkan, Müge Anlı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müge Anlı'nın stüdyosu karıştı! Rahmi Özkan suratına tükürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın stüdyosu karıştı! Rahmi Özkan suratına tükürdü - Son Dakika
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